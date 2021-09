Regina Elisabetta, messaggi in codice con la sua borsetta: ecco quali sono

La Regina Elisabetta manderebbe messaggi in codice attraverso la sua borsetta; svelato il segreto della monarca inglese.

Alla veneranda età di 95 anni, Elisabetta II non soltanto è uno dei sovrani più apprezzati e potenti del mondo, ma è anche il più longevo; in carica dal 1952, il suo regno dura ormai da 69 anni, avendo battuto ogni record.

Regina d’altri tempi, Elisabetta suscita da sempre simpatia in tutto il mondo per i suoi tailleur colorati, con tanto di cappellino e borsetta abbinati; oltre ad essere un accessorio però, proprio quest’ultima verrebbe sfruttata dalla Regina per comunicare dei messaggi in codice.

Regina Elisabetta, messaggi in codice con la borsetta

Che un sovrano faccia uso di messaggi in codice non è di certo una novità, ma in tempi di (presunta) pace come questi desta sicuramente curiosità. A rivelare il retroscena il giornalista Vittorio Sabadin, ex corrispondente da Londra per La Stampa e autore del libro Elisabetta – l’ultima regina.

Come spiegato dal giornalista, ci sarebbe un vero e proprio sistema semiotico con al centro la borsetta della regina, che quindi lo staff regale deve guardare con attenzione.

Se la borsetta viene posata a terra, allora significa che la regina è molto annoiata; se invece la appoggia su un tavolo, comunica di essere stanca e di voler abbandonare una situazione ufficiale, come ad esempio un pranzo.

Se la borsetta è portata dal braccio sinistro al destro, la Regina vuole sbarazzarsi al più presto dell’interlocutore che ha davanti, troncando la conversazione; ogni movimento è dunque captato da uno specifico addetto, che recependo il messaggio farà di tutto per seguire la volontà di suà maestà.

Insomma, tra i tanti compiti che le spettano, la Regina deve anche essere attenta a come maneggia la sua borsetta, perché ci sarà sempre qualcuno pronto a raccogliere i messaggi mandati.