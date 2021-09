Nilufar Addati al Festival di Venezia: come si è presentata l’ex di Uomini e Donne

Nilufar Addati ha sfilato sul red carpet del Festival di Venezia, avete visto come si è presentata l’ex tronista di Uomini e Donne? vediamola insieme.

Nilufar Addati è uno dei volti di Uomini e Donne che avuto più successo dopo la fine del programma. Purtroppo l’influencer non è riuscita a trovare l’amore come sperava ma nel frattempo è diventata molto nota sui social.

Ogni giorno pubblica foto e video da condividere con i suoi followers che al momento sono più di 1,2 milioni. Insomma l’influencer è seguitissima e amatissima soprattutto dalle più giovani con cui ha creato un bellissimo rapporto.

Nilufar nelle ultime ore è tornata al centro dell’attenzione per via del Festival di Venezia, l’ex tronista ha sfilato sul red carpet più bella che mai e i fan sono rimasti senza parole nel vedere i suoi fantastici outfit. Vediamo insieme come si è presentata.

Leggi anche->Tina Cipollari, perchè è finita con Vincenzo? Spunta la verità

Nilufar Addati: bellissima al Festival di Venezia

Anche quest’anno, al Festival di Venezia, non potevano mancare gli ex volti noti di Uomini e Donne. Sul red carpet abbiamo visto una bellissima Nilufar Addati, l’ex tronsita più in forma che mai ha sfoggiato un abito bianco fantastico pieno di paillettes, che ha lasciato i fan a bocca aperta.

L’influencer per la serata ha optato per un look super vistoso, il vestito in questione è firmato dallo stilista Rami Kadi.

Ma non solo, la Addati si è divertita a postare sul suo profilo Ig anche un altro outfit sfoggiato per l’occasione, ovvero un abito sempre lungo ma questa volta di colore celeste.

Anche questo look è stata molto apprezzato dai suoi followers che hanno iniziato a bombardala di complimenti e like sulla foto. Qui sotto il video:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nilufar (@nilufaraddati)

Leggi anche->Serena Rossi, no inaspettato per l’attrice: la decisione dura da accettare

Voi cosa ne pensate? vi è piaciuto il look di Nilufar Addati?