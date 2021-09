Pare che l’indiscussa regina di Mediaset sia molto legata alla sua migliore amica. E’ stata spesso ospite nei suoi programmi tv.

La dolcezza e la sensibilità di Maria De Filippi è evidente agli occhi di tutti. Lei stessa ha dichiarato che il programma che in assoluto ha più piacere di condurre è C’è Posta per te, la trasmissione che consente a due anime di ritrovarsi, qualsiasi sia il riscontro finale.

Inoltre, la regina di Mediaset si mostra spesso particolarmente generosa con le persone che riescono a guadagnarsi il suo affetto: è il caso questo di Giulia Stabile, la vincitrice di Amici20, che ha colpito il cuore di Queen Mary fin dal suo arrivo nella scuola. Ad oggi, l’artista italo-catalana, non solo è stata confermata come ballerina professionista nella scuola che l’ha resa celebre, ma debutterà anche al fianco di Belen Rodriguez nella co-conduzione di Tu si que vales!.

Insomma, una volta entrati nel cuore di Maria De Filippi, sicuramente, oltre al suo amore e rispetto, potreste ricevere anche una grande fortuna.

Ma chi è la fortunata che, invece, possiede un posto privilegiato per l’iconica conduttrice? La sua migliore amica è una nota attrice romana.

LEGGI ANCHE —> Maria De Filippi in cifre, quanto guadagna la regina di Mediaset: stipendio e patrimonio

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, amore puro tra donne

L’abbiamo vista molte volte accanto a Maria De Filippi, da anni ormai la nota attrice romana, Sabrina Ferilli, viene spesso invitata come ospite nelle trasmissioni della moglie di Maurizio Costanzo.

LEGGI ANCHE —> Amici, tutto pronto per il gran debutto: data di inizio, prof, allievi, Maria De Filippi

E’ stata giudice popolare nel programma di Tu si que vales!, ma in passato è apparsa anche a C’è Posta per te e ad Amici. Come se non bastasse, nell’ultima edizione di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha addirittura mandato in onda il promo della nuova serie tv – Svegliati amore mio – con protagonista l’attrice romana, la quale ha goduto di un caloroso applauso del pubblico e dei complimenti degli opinionisti Gianni e Tina.

Sabrina Ferilli, dal canto suo, ha spesso dichiarato il suo enorme affetto per l’amatissima Queen Mary. Anche nella sua ultima intervista rilasciata a Verissimo, la Ferilli ha parlato di Maria come di una donna sempre presente, un’amica amorevole e soprattutto qualcuno con cui non smettere mai di ridere.

LEGGI ANCHE —> Sabrina Ferilli, perché è finita con il suo ex Andrea Perone: c’entra la sua sosia

Sembra infatti, che la seriosa Maria De Filippi, in realtà sia una gran burlona che si diverte a fare moltissimi scherzi a discapito della povera Sabrina. Aspetto caratteriale che, in effetti, è molto più evidente nel programma Tu si que vales!, in cui non mancano mai gli ironici sketch tra le due amiche.

Insomma, di amiche vere nel mondo dello spettacolo ce ne sono ben poche, ma questo non è il caso di Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, le quali sono legate da un bellissimo e sincero rapporto.