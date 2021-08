Sabrina Ferilli, perché è finita con il suo ex Andrea Perone: c’entra la sua sosia

Sabrina Ferilli è oggi felicemente sposata e molto serena, ma non è sempre stato così: in passato ha dovuto affrontare una brutta separazione dal suo ex a causa di… una sua sosia! Scopriamo insieme perché.

Oggi Sabrina Ferilli è estremamente felice, e si può definire a mani basse una donna molto fortunata in amore. La sua anima gemella Flavio Cattaneo, con cui è attualmente sposata, la fa sentire la più coccolata ed amata del mondo. Ma le storie d’amore passate della Ferilli non sono state sempre rose e fiori. Un esempio? Il suo primo matrimonio con Andrea Perone, avvenuto nel 2003 e naufragato solo due anni dopo a causa di una sosia della bella attrice. Ecco che cosa è successo.

Sabrina Ferilli e il divorzio dall’ex

Correva l’anno 1993 quando i due si sono incontrati per la prima volta. Galeotto è stato il teatro: Sabrina lavorava al Sistina per lo spettacolo “Un paio d’Ali” e proprio lì ha incontrato il collega Andrea. Il colpo di fulmine si è trasformato presto in una seria relazione, che è durata 10 anni fino al matrimonio nel 2003. Sembrava tutto andasse a gonfie vele ma dopo il matrimonio qualcosa tra di loro è cambiato, fino alla definitiva separazione della coppia con il divorzio del 2005.

Già durante l’estate c’era aria di crisi tra i due, ma a fare infuriare l’attrice erano state delle fotografie che i paparazzi avevano scattato di nascosto e poi pubblicato sui giornali. Nelle immagini c’era proprio Andrea pizzicato in vacanza alle Eolie insieme alla valletta Sara Varone, all’epoca impegnata nella trasmissione “Buona Domenica”.

Quella fu la prova definitiva che il loro amore era finito, e di lì a poco entrambi firmarono le carte per sancire ufficialmente il divorzio.

C’è un elemento curioso, però, di tutta questa faccenda: Sara Varone assomiglia moltissimo a Sabrina Ferilli. Stesse curve e stesso fascino mediterraneo, ad unire le due sono anche i colori: dalla carnagione olivastra ai capelli color cioccolato.

Sara Varone, cosa fa oggi

Sara, classe 1972, è diventata celebre proprio per lo scandalo gossip che l’ha vista coinvolta. Nel 2006 la possiamo trovare accanto a Paola Perego in “Buona Domenica”. Dopo l’esperienza in televisione, la Varone si è data alla recitazione sul grande schermo, comparendo in due film, per poi posare senza veli per un calendario, uscito nel 2009.

Dopo il mondo dello spettacolo, oggi Sara è una mamma orgogliosa del suo piccolo Tommaso, nato nel 2013, che oggi ha ormai 8 anni, e da quattro anni ha una relazione stabile con Terrance Gertner, un uomo che non ha niente a che fare con le luci dei riflettori e, anzi, se ne tiene ben lontano.

