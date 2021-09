Amici, tutto pronto per il gran debutto: data di inizio, prof, allievi, Maria De Filippi

Tutto pronto per il debutto di Amici, con tanto di data di messa in onda, prof e tutte le novità per il programma di Maria De Filippi.

Tutto pronto per la nuova edizione di Amici, che come ogni anno metterà in competizione diversi talentuosi ragazzi per cercare la vittoria finale; soprattutto però, i tanti partecipanti cercheranno di emergere nel loro ambito di competenza.

Quella del talent, d’altronde, è una delle vetrine più importanti per i giovani emergenti in ambito artistico-musicale, capace di lanciare definitivamente le carriere di vari artisti; chi saranno le nuove stelle? In attesa di scoprirlo e vedere le esibizioni dei vari partecipanti, scopriamo tutti i dettagli sul programma.

Amici 21pronto al debutto, data d’inizio e professori della nuova edizione

La prima puntata della nuova edizione talent show andrà in onda il prossimo 18 settembre, di sabato; come da tradizione, questo esordio del programma sarà dedicato esclusivamente alla presentazione al pubblico della nuova classe di allievi, tutti carichi e pieni di sogni.

Ad affiancarli, nel bene o nel male, un grande cast di docenti, tra conferme e new entry; Arisa, come già sapevamo, ha lasciato per sua scelta la cattedra di canto a Lorella Cuccarini, che in precedenza occupava invece quella di danza.

Giulia Stabile sarà presente nel cast dei ballerini professionisti, che ha perso Andreas Muller; per quanto riguarda proprio i balleri, la Celentano starebbe spingendo affinché Raimondo Todaro (ex di Ballando con le stelle) entri nel corpo docente.

In tal caso, Todaro passerebbe subito alla “concorrenza”, considerando come il talenti di Maria De Filippi, nella sua fase serale, battaglierà per conto di Mediaset contro il programma Rai condotto da Milly Carlucci; Ballando sarà capace di rispondere ad Amici? La Carlucci starebbe preparando delle sorprese, tra cui il ritorno in tv della showgirl e conduttrice Paola Barale.