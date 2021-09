La bella Ambra Angiolini è un’attrice di successo e ottima ballerina. Ecco che studi ha fatto Ambra Angiolini

Ambra Angiolini è un’attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e cantante italiana molto nota. Ha raggiunto il successo negli anni Novanta grazie al programma “Non è la Rai”. Ma sapete che studi ha fatto la bellissima Ambra?

La bella Angiolini ha infatti sfruttato da subito le sue abilità e ha condotto degli studi ben precisi per entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Le sue qualità sono subito state notate e l’attrice ha deciso di imparare il più possibile sulla danza.

Ambra Angiolini, ecco che studi ha fatto l’attrice

Ambra Angiolini nasce nell’aprile del 1997 a Roma. Cresce nel quartiere Palmarola, dove frequenta le scuole elementari in un Istituto di suore. Fin da subito riesce a farsi notare e iniziare la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Da giovanissima, infatti, mostra grande talento per la danza e indirizzerà i suoi studi proprio in quella direzione.

Dopo essere stata notata per le sue particolari abilità nella danza, Ambra Angiolini viene informata dalla sua insegnante di ballo dell’esistenza di un casting organizzato da Fininvest per delle ballerine. Fu così che Ambra decise di partecipare al casting, che ebbe un risultato positivo.

È proprio grazie agli studi fatti durante la scuola di ballo che la bella Ambra riesce ad imporsi e a superare il casting di Fininvest. Sarà proprio grazie a questa esperienza che Ambra riuscirà ad iniziare la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Successivamente, infatti, arriverà il successo grazie al programma “Non è la Rai” e al suo primo album “T’appartengo”. Lavora con Gerry Scotti e Mike Bongiorno, oltre a collaborare in Radio come Radio Kiss Kiss e Radio Due.

Successivamente esordirà anche al cinema, recitando con Lunetta Savino e Luca Argentero nel film “Saturno contro” e in “Immaturi” con Raoul Bova e Alessandro Tiberi. Proprio come attrice vincerà un Nastro d’argento, un Globo d’oro e un David di Donatello.