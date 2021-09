Tremendo incidente nel Basso Lodigiano: è bastato un attimo e per Adriana non c’era già più nulla da fare. La donna lascia una figlia.

Danilo Siboni – 51 anni – a Adriana Monno – 48 – erano sposati da appena un mese. Ma la strada non conosce anniversari e miete vittime ogni giorno. Il 51enne si trovava alla guida della moto quando ha sbandato e la moglie è sbalzata perdendo la vita. Il tragico evento si è verificato intorno alle rore 23 nel Basso Lodigiano a San Rocco al Porto. Siboni ha riportato diverse ferite e fratture, mentre la moglie è morta sul colpo lasciando una figlia. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare: un colpo di sonno, la poca illuminazione o forse un manto stradale inadeguato e mai messo a posto da chi di competenza. In mezzo ad un milione di punti interrogativi la certezza è una: una mamma di 48 anni non c’è più.

Inutili i tentativi di rianimarla: una volta arrivato l’allarme alla centrale operativa dell’Azienda regionale emergenza della Lombardia, sono stati inviati sul posto gli operatori del 118 che hanno tentato il tutto e per tutto. ma Adriana aveva battuto la testa troppo violentemente e non ce l’ha fatta. Mentre Danilo è stato trasportato d’urgenza con un elisoccorso call’ospedale Policlinico San Matteo di Pavia. Sul luogo dell’incidente, avvenuto in via Manzoni, sono arrivati anche i Carabinieri di Codogno. La coppia era molto nota in paese. Solo un mese fa si erano sposati in municipio dal sindaco di San Rocco al Porto Matteo Delfini. Il primo cittadino, appresa la notizia ha subito commentato dicendo: “Una tragedia terribile, per tutti noi”. L’intera comunità si stringe intorno alla famiglia. I militari hanno svolto tutti i rilievi dell’incidente e cercheranno di ricostruire la dinamica per capire cosa possa averlo causato. Intanto il 51enne, dalle prime notizie ottenute, sembrerebbe essere fuori pericolo. Intanto anche a Chieti l’ennesimo incidente stradale si è portato via quattro giovanissimi: le vittime avevano tutte tra i 20 e i 30 anni.