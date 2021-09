Antonella Clerici ieri e oggi, com’era e com’è la conduttrice: drastica trasformazione

La bellissima Antonella Clerici è tra le presentatrici più amate della televisione. Ecco com’era l’ex conduttrice de “La Prova Del Cuoco”

Antonella Clerici è una delle protagoniste della televisione italiana. La bella conduttrice è riuscita ad entrare nei cuori di milioni di fan e oggi è tra le più amate dei telespettatori. La bellissima Clerici è sempre bellissima e affascinante, ma sapete com’era?

Con il suo programma di cucina è entrata in milioni di case degli italiana e i suoi simpatici e affettuosi consigli l’hanno resa una delle donne più amate della tv nostrana. Oltre alla sua simpatia, Antonella può contare su una bellezza invidiabile. Ma vi ricordate com’era?

Antonella Clerici, ecco com’era la conduttrice

Il sorriso della conduttrice e la sua chioma luminosa e bionda sono i tratti distintivi della bella Antonella Clerici. Ma la Clerici non è sempre stata così e negli anni ha subito una drastica trasformazione, pur restando una delle donne più belle della televisione italiana.

Come già detto, il successo di Antonella Clerici è arrivato soprattutto per la sua conduzione de “La Prova del Cuoco”, ma la conduttrice ha presentato anche altri programmi, quali “Il treno dei desideri”, “Ti lascio una Canzone” e il “Festival di SanRemo”.

La Bella Clerici si è contraddistinta dai suoi colleghi grazie alla sua grande solarità e allegria. La sua abilità di coinvolgere il pubblico in maniera spontanea e con un sorriso solare, hanno fatto della Clerici una presentatrice invidiabile. Inoltre, i suoi capelli color oro l’hanno resa un personaggio televisivo molto particolare.

Tuttavia, i suoi capelli lucenti e la sua chioma color oro non sono sempre stati così. In passato, infatti, la bella Antonella era molto diversa, anche nel look, e diverse foto ne fanno da testimone. Nelle foto si nota uno stile completamente diverso e i lineamenti più giovani.

Nei primi anni della sua carriera, infatti, la folta chioma bionda non aveva ancora sostituito il grazioso caschetto e i capelli bruni della presentatrice. Il suo taglio di capelli è adornato da una frangia sbarazzina che fanno della bella Antonella una giovane presentatrice del mondo dello spettacolo.