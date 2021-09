Annalisa stupisce i fan con il suo nuovo outfit super sexy, la cantante sfoggia un mini vestitino che lascia poco all’immaginazione. Vediamola in tutta la sua bellezza.

Annalisa Scarrone, in arte Annalisa è una delle cantati più amate dal pubblico italiano. Con la sua ultima hit estiva “Movimento lento” cantata insieme a Federico Rossi è riuscita a scalare le classifiche musicale posizionatosi tra i primi posti.

La cantante è diventata nota grazie alla sua partecipazione ad Amici, sicuramente gli appassionati del talent show si ricorderanno della sua timidezza e della sua difficoltà nel cantare di fronte a tanta gente.

Oggi Nali ha superato le sue paure e riesce ad essere disinibita pure sul palco. Ma non solo, Annalisa rispetto al passato ha cambiato radicalmente anche il suo aspetto. Una trasformazione che è avvenuta sia caratterialmente ma anche nei suoi stessi brani.

La cantante nei suoi ultimi singoli ha usato melodie più sensuali che coincidono perfettamente con il suo aspetto.

Stessa cosa sta accadendo al suo profilo Instagram, infatti i fan hanno notato come ultimamente si stia divertendo nel mostrarsi più sexy e disinibita di fronte alla macchina fotografica.

Ed è quello che è successo con il suo ultimo post su Ig, Annalisa ha sfoggiato un mini abito che ha fatto impazzire i suoi followers, vediamo insieme.

Leggi anche->Anna Falchi, avete mai visto il compagno? Chi è il compagno Andrea

Annalisa: bomba sexy su Ig

Annalisa negli ultimi anni ha rivoluzionato completamente il suo look, in molti si ricorderanno di lei ad Amici, sempre con la felpona larga e i pantaloni della tuta, oggi invece si cura in ogni minimo particolare.

La cantante ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan con uno dei suoi ultimi post su Ig, Annalisa si mostra disinibita di fronte all’obbiettivo. Nella foto sfoggia un mini abito e dei grandi stivaloni bianchi.

I suoi followers hanno molto apprezzato lo scatto fotografico e hanno iniziato a bombardala di complimenti.

Leggi anche->Uomini e Donne, ricordate la dama Veronica? Cosa fa oggi dopo il trono over

Voi cosa ne pensate? vi piace la nuova Annalisa?