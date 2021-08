La bella bionda ancora fa parlare di sé. Ecco che fine ha fatto la dama del parterre femminile che fece perdere la testa ad Armando Incarnato.

Abbiamo conosciuto Veronica Ursida nella penultima edizione di Uomini e Donne. La bella bionda fece parlare notevolmente di sé, a causa della turbolenta storia con Armando Incarnato. Classe 1982, si è guadagnata letteralmente la nomea di ‘femme fatale’, tanto che le stesse donne del parterre spesso la presero di mira insinuando che dietro la bocca carnosa e i lunghi capelli biondi non ci fosse nient’altro.

Veronica Ursida fece la sua ultima apparizione in tv nelle ultime puntate del programma, per chiarire la sua posizione in merito allo scandalo che era successo in studio: l’ex dama era accusata di essere la talpa di Uomini e Donne, artefice della divulgazione di informazioni grazie alla collaborazione di Aurora Tropea. Dopodiché, la conduttrice Maria De Filippi non la invitò a rimanere negli studi Mediaset e così la Ursida lasciò per sempre il programma.

Veronica oggi, ecco di cosa si occupa

Lasciatasi alle spalle l’esperienza nel dating show, Veronica decise di tornare alla sua normale quotidianità, occupandosi del lavoro che più la appassiona. La Ursida infatti, è una famosa weeding planner, la quale tra l’altro ha un notevole successo. Grazie al suo lavoro, ha potuto collaborare anche con il noto fashion stylist Enzo Miccio e non passa giorno in cui Veronica si penta di aver lasciato per sempre la tv.

La sua permanenza negli studi Mediaset non fu affatto facile: venne spesso messa in dubbio la sua veridicità e, inoltre, Incarnato dopo la fine della loro storia, la prese di mira accusandola di avere una relazione, fuori dal programma, con un uomo di sessant’anni.

Nonostante questo e nonostante Veronica sia stata oggetto di discussioni anche nella ultima edizione del programma – al quale lei non partecipava, ad oggi l’ex dama è felice e serena. Si occupa di moda, ogni tanto svolge il lavoro di influencer e continua ad occuparsi dei matrimoni.

Il suo più grande amore rimane però solo e soltanto suo figlio, nato nel 2008 da una precedente relazione. Oggi, Veronica è single, nessun uomo infatti è riuscito a stare accanto alla ‘femme fatale‘ di Uomini e Donne.