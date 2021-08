Che Tempo Che Fa prossima stagione: novità in arrivo per Fabio Fazio

Ci saranno due new entry nel seguitissimo Show condotto da Fabio Fazio. Ecco le novità in arrivo a Che Tempo che fa per la prossima stagione

La prossima stagione di Che Tempo Che Fa sta per cominciare e con il programma ci saranno tante novità in arrivo. Ad annunciarlo è proprio Fabio Fazio che dalla prossima stagione avrà due new entry nel programma più seguito di Rai 3.

Ci saranno quindi 2 nuovi personaggi che accompagneranno le lunghe serate in diretta sulla Rai assieme a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e Nino Frassica. Dunque, Fabio Fazio, con il suo Che Tempo Che Fa, è pronto per la prossima stagione. Ecco le importanti novità in arrivo.

Che Tempo Che Fa, due nuovi comici nel cast

Che Tempo Che Fa è uno dei talk show più seguiti sulla Rai. Tornata su Rai 3 dal 2020, è una delle trasmissioni più seguite degli ultimi anni e dal suo esordio è stato sempre condotto da Fabio Fazio e dalle altre due protagoniste: Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Per la prossima stagione di Che Tempo Che Fa sono previste importanti novità. Sui canali social del programma, infatti, è arrivato l’annuncio di due new entry nel programma: “Siamo felici di annunciarvi – recita il comunicato su Facebook – che un mitico duo entrerà a far parte della squadra di Che Tempo Che Fa”.

Si tratta della mitica coppia Massimo Lopez e Tullio Solenghi, un duo di comici storica, spesso ospite delle passate stagioni del programma. Alla squadra di comici formata da Luciana Littizzetto, Nino Frassica, Ale e Franz, si aggiungeranno quindi il duo Tullio Solenghi e Massimo Lopez.

Da quanto si apprende, l’arrivo nel cast della coppia Tullio Solenghi e Massimo Lopez dovrebbe essere l’unica novità per la prossima edizione. La stagione, dunque, prenderà il via a settembre e a noi non resta che aspettare e goderci lo spettacolo.