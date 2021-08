Nino D’Angelo ha un figlio, ma lo avete mai visto e sapete chi è? Tutto sul giovane che ha ereditato il talento artistico del padre.

Il “caschetto biondo” più famoso del mondo dello spettacolo italiano è noto a tutti, anche alle nuove generazioni; quella di Nino D’Angelo è stata una carriera divisa fra musica, cinema e teatro, ambiti nei quali ha lasciato costantemente il segno diventando un vero e proprio idolo.

Praticamente tutti i suoi successi li ha condivisi con la moglie Annamaria, conosciuta addirittura quando lei aveva 12 anni e lui era poco più che un 17enne; poco dopo, nel ’79, Annamaria rimane incinta e i due si sposano. Proprio da quel parto nascerà il figlio di Nino, che oggi è un regista: lo conoscete?

Nino D’Angelo, chi è il figlio Toni

Primogenito di Nino, Toni sembra aver ereditato a tutti gli effetti il talento artistico del padre, nonostante lo impieghi in maniera diversa rispetto a Nino. Da piccolo, Toni si trasferisce a Roma con tutta la famiglia, respirando sin da subito l’aria del cinema grazie alle esperienze del padre.

Crescendo nell’ambiente di Roma, Toni comincia la sua carriera come regista facendo la “gavetta”; inizialmente è l’assistente di Abel Ferrara, e poi arriva a girare diversi cortometraggi all’inizio degli anni ‘2000.

Leggi anche –> Benedetta Rossi curiosità: in cosa è laureata la food blogger

I primi lungometraggi arrivano più tardi, ma entrambi raccolgono il plauso della critica: Una Notte viene candidato ai David di Donatello nella sezione registi esordienti, mentre il film documentario Filmstudio Mon Amour vincerà addirittura il Nastro d’argento nel 2015.

Leggi anche –> Maria de Filippi vuole Stefano: pronta a dargli il suo programma, addio Bisciglia?

Ad affiancarlo e supportarlo in queste sue esperienze dietro la cinepresa il padre Nino, che è stato anche diretto dal figlio; il cantante ha fatto un breve cameo in Falchi, pellicola del 2017, mentre in un diverso contesto Toni ha girato il videoclip per Un’altra luce, brano di Nino D’Angelo e Livio Cori.