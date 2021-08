Anbeta, la ballerina di Amici, vive il suo amore col compagno: vi ricordate della ballerina del talent show? Ecco di chi è innamorata.

Il talent show di Maria De Filippi sforna, edizione dopo edizione, grandissimi talenti; e sebbene negli ultimi anni abbiano prevalso i cantanti, c’è stato un tempo in cui anche i ballerini riuscivano a dire la loro.

Quando il programma si chiamava ancora Saranno Famosi, nell’edizione 2002-2003 ha fatto parlare di sé una ballerina italo-albanese: Anbeta Toromani. Arrivata in finale con Giulia Ottonello, non riuscì a vincere ma si è comunque costruita una carriera di livello.

Vi ricordate della ballerina? Oggi si dedica principalmente ad altro, ma vive il suo amore con un altro ballerino: ecco chi è il compagno.

Anbeta di Amici, chi è il compagno della ballerina: un suo collega

Dopo una lunga collaborazione successiva con Amici, Anbeta si è dedicata ad ulteriori progetti legati al mondo della danza, ma non solo; al giorno d’oggi, si occupa principalmente di teatro ed è realizzata a livello sentimentale.

Anbeta è infatti impegnata con Alessandro Macario, uno dei ballerini più rinomati nell’attuale panorama della danza classica italiana; i due si sono conosciuti al teatro San Carlo di Napoli grazie a Il lago dei cigni di Čajkovskij, dove ricoprivano i ruoli dei protagonisti.

La passione e il sentimento del balletto hanno fatto sì che i due si aprissero l’uno con l’altro, facendo nascere l’amore. La loro storia procede a gonfie vele, tanto che alcuni fan vorrebbero il matrimonio.

Qualora dovesse sposarsi, nell’epoca dei social, la notizia sarà sicuramente di dominio pubblico; al momento, tutti i fan possono cominciare ad entusiasmarsi per il prossimo inizio della nuova edizione di Amici, e chissà che non ci sia qualche altra ballerina di talento come Anbeta…lo scopriremo presto, e ad occuparsene sarà con molta probabilità Raimondo Todaro nelle vesti di docente di danza.