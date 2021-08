Il Paradiso delle Signore anticipazioni, novità per le nuove puntate della sesta stagione; due new entry per la soap italiana.

Prodotta da Aurora TV e Rai Fiction, Il Paradiso delle Signore è diventata ormai una certezza del palinsesto Rai; dopo l’esordio in prima serata nel 2015, stagione dopo stagione la serie ha conquistato tutti tanto da venir trasmessa nel formato soap opera.

Forse per tenere testa a Canale 5, che nella prima fascia pomeridiana propone ormai da tempo Beautiful e Una Vita, la Rai ha scelto questa nuova modalità di trasmissione che si è rivelata vincente. Scopriamo le novità per le puntate in arrivo.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni, novità delle prossime puntate: due new entry

La serie in costume ambientata a Milano, vagamente ispirata al romanzo di Émile Zola, vede i personaggi muoversi nell’Italia degli anni ’50 e ’60, periodo dove si poteva trovare davvero aperto un negozio con lo stesso nome.

Nelle nuove trame, vedremo ancora una volta protagonista la coppia composta da Ludovica e Marcello; il loro amore sembra però che sarà messo alla prova da una new entry nella serie.

I due, appartenenti a due classi sociali totalmente opposte, sceglieranno di vivere liberamente il loro amore, ma si troveranno a lottare contro una serie di ostacoli che non gli renderanno la vita facile. In arrivo il giovane Marco Sant’Erasmo, nipote della contessa Adelaide che si stabilirà ufficialmente a casa di sua zia e di Umberto Guarnieri; Marco sembra che farà vacillare con le sue attenzioni Ludovica.

Chi tornerà è invece Anna Imbriani, nuovamente a Milano dopo la morte del suo compagno; con una bambina da crescere, non si rivolgerà subito a Vittorio per ricevere aiuto, ma conterà invece sul sostegno di un altro nuovo personaggio, Roberto Landi.

Queste anticipazioni fanno aumentare ancora di più l’attesa per i nuovi episodi, che partiranno su Rai 1 da lunedì 13 settembre.