Il vincitore di Masterchef sembra essere sparito dai radar della televisione. Ma dov’è finito? Ecco che fine ha fatto Valerio Braschi

Lo chef vincitore dell’edizione di Masterchef 2017 sembrava avere la strada spianata per il mondo dello spettacolo. Dopo la vittoria del talent show, Valerio Braschi sembra però esser un po’ sparito dai riflettori. Ecco che fine ha fatto Valerio di Masterchef.

Ha colpito i telespettatori con la sua simpatia e leggerezza e, soprattutto, i giudici di Masterchef, con la sua bravura ai fornelli, tanto da vincere l’edizione 2017 di Masterchef. In tanti, però, si chiedono che fine abbia fatto Valerio Braschi. Eccolo oggi.

Valerio Braschi, ecco che fine ha fatto

Classe 1997, Valerio Braschi è uno chef di Cesena che vive a Santarcangelo di Romagna. Fin da piccolo dimostra di avere una grandissima passione per la cucina e, a testimone di questo, ha una piccola cicatrice sulla lingua. Da piccolo, infatti, si fece molto male mentre leccava da un frullatore un po’ di crema.

LEGGI ANCHE –> ADRIANA VOLPE, DOVE VIVE: LA CASA DA SOGNO DELL’EX DEL GRANDE FRATELLO VIP

Dopo aver frequentato il liceo scientifico, Valerio ha capito che doveva dedicarsi alla sua vera passione: la cucina. Dopo tanta esperienza e gavetta, è riuscito a partecipare al programma Masterchef e convincere i giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Antonia Klugmann, tanto da vincere l’edizione. Ma che fine ha fatto oggi?

Oggi Valerio Biraschi ha deciso di continuare la sua vita all’insegna della gastronomia. Dopo aver vinto l’edizione 2017 di Masterchef, infatti, Biraschi ha intrapreso un percorso di studi alberghiero e, come riporta il sito del Gambero Rosso, Valerio sta partecipando a molteplici eventi e serate, tra cui quella a Nuova Delhi in cui fu l’ambasciatore della cucina italiana in India.

LEGGI ANCHE –> AMICI, RICORDATE ANBETA? ECCOLA OGGI A 41 ANNI. DAVVERO BELLISSIMA

Biraschi è inoltre proprietario del suo locale “Ristorante 1978” in Via Zara, a Roma. Il ristorante sembra andare molto bene e Valerio si sta togliendo molte soddisfazioni, oltre a migliorare di giorno in giorno grazie anche ai suoi viaggi in giro per il mondo, alla ricerca di nuovi sapori e nuove ricette.