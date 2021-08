Anticipazioni Beautiful, puntate dal 4 al 10 settembre 2021: Steffy sta male

Ecco le anticipazioni di Beautiful per le puntate dal 4 al 10 settembre. Steffy sta male e rischia una dipendenza da farmaci. Cosa succederà

Sono arrivate alcune anticipazioni per quanto riguarda le puntate di Beautiful in onda tra il 4 e 10 settembre 2021. Secondo le indiscrezioni, Steffy sta sempre più male e le sue condizioni di salute preoccupano tutti.

La salute di Steffy, dopo il rovinoso incidente, non sono affatto buone e pare che stia facendo molta fatica a riprendersi. Le anticipazioni per le puntate di settembre di Beautiful parlano quindi di un rischio reale che la protagonista della serie possa incorrere in una dipendenza da farmaci. Ma approfondiamo.

Anticipazione Beautiful, ecco cosa accadrà

Le prime anticipazioni per le puntate di Beautiful parlano della salute di Steffy, abbastanza precaria e fragile. Dopo l’incidente in moto, infatti, la donna pare aver subito gravi conseguenze. E a nulla per ora è servito l’offerta di aiuto da parte di Hope e Liam che si metteranno a disposizione per tenere con loro la piccola e adorabile Beth.

Il dolore per la giovane Forrester sembra insopportabile, tanto da rendere vano anche la costante presenza del fratello Thomas e le cure e attenzioni del dottor Finnegan. Steffy, infatti, reagisce nel peggior modo alle difficoltà, anche a causa dei danni al sistema nervoso, arrivando ad accusare Hope di volerle togliere sua figlia.

Anche Finn paleserà le sue preoccupazioni per le condizioni di Steffy, e sarà proprio lui a parlare di una possibile dipendenza da farmaci. Nonostante i timori di Finn vengano condivisi con il dottor Finnegan, il medico fornirà una nuova ricetta a Steffy per acquistare ulteriori medicinali.

Ridge chiede chiarimenti a Shauna sul loro matrimonio

Intanto Ridge, che ha perso la memoria, continua la sua storia con Shauna. Mentre Quinn e Brooke sono entrambe un fiume in piena e si affrontano a vicenda, il Forrester passa del tempo con Shauna. Ma sarà proprio in un momento di relax in piscina che Ridge chiederà a Shauna Fulton di raccontagli cosa sia avvenuto durante il loro matrimonio.

Per conoscere la risposta di Shauna bisognerà attendere le puntate in arrivo a settembre. Le anticipazioni, infatti, hanno rivelato scenari intriganti che promettono sviluppi a dir poco sorprendenti. Sicuramente ci sarà da divertirsi!