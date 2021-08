Abbiamo conosciuto Sonia Lorenzini nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ecco di cosa si occupa oggi.

Sonia Lorenzini deve la sua notorietà alla sua partecipazione ad alcuni programmi televisivi. Fa la sua prima apparizione in tv nel 2016, anno in cui vestì il ruolo di corteggiatrice nel noto dating show Uomini e Donne. All’epoca il tronista era Claudio D’Angelo, il quale però preferì Ginevra Pisani alla Lorenzini. In seguito, Sonia tornò negli studi Mediaset, questa volta in veste di tronista, riuscì così a trovare l’amore al fianco del nuotatore Emanuele Mauti – la loro relazione durò circa un anno. Dopo la fine della storia con il corteggiatore, intraprese un’intensa storia d’amore con la sua ‘non scelta’, Federico Piccinato, conclusa anch’essa la scorsa primavera.

Dopo la sua esperienza negli studi di Uomini e Donne, la Lorenzini tornò sul piccolo schermo, partecipando, nel 2020, al Grande Fratello Vip. La sua permanenza nella casa fu però alquanto breve: l’ex tronista non riuscì a colpire particolarmente il pubblico a casa, tanto che venne eliminata al 106esimo giorno – era entrata solo all’89esimo.

Ecco cosa fa oggi Sonia Lorenzini

Conclusa la sua esperienza nel reality show, Sonia Lorenzini ha deciso di dare una svolta alla sua vita: dall’inizio dell’estate ha abbandonato la sua comoda casa e sta viaggiando in solitaria con il suo amato furgoncino vintage Alberto.

Da maggio, infatti, l’influencer sta condividendo su Instagram le tappe del suo viaggio avventuroso. Il percorso rappresenta una vera e propria sfida per la Lorenzini, la quale ha espresso a cuore aperto sui social le sue difficoltà: il road trip è un vero e proprio viaggio con se stessi, sono state poche le persone che le hanno fatto compagnia nel suo lungo tour per l’Italia. Con il passare del tempo però, Sonia ha acquistato fiducia in se stessa e una profonda serenità, per questo ora è più felice che mai.

In questo momento, si trova a Matera ed è commossa ed entusiasta per i traguardi che è riuscita a conquistare nella stagione che, piano piano, sta giungendo al termine. Le auguriamo di mantenere questo spirito e, chissà, forse la rivedremo presto sul piccolo schermo.

