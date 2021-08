Ricordate Barbara De Santi a Uomini e Donne, sensuale prof mantovana? Ecco com’è ora l’ex-dama del trono over e rivale di Gemma.

I fan, arrivata ormai la metà di agosto, sono in trepidante attesa della nuova edizione di Uomini e Donne, che porterà senz’altro novità e volti nuovi nonostante le conferme.

Nel frattempo però, rimangono seguitissimi gli ex-cavalieri e le ex-dame che, in passato, hanno partecipato al dating show di Maria De Filippi; tra questi troviamo sicuramente la sensuale prof mantovana Barbara De Santi. Ve la ricordate così a Uomini e Donne? Guardate com’è oggi, diversissima.

Barbara De Santi dopo Uomini e Donne, com’è oggi l’ex-dama

Come ricordiamo, la De Santi ha avuto una relazione col cavaliere Maurizio Guerci, ex di Gemma Galgani; il rapporto però è durato veramente poco, nemmeno qualche mese, a causa del tradimento di lui. “Ora comprendo cosa deve aver passato Gemma” le parole di qualche mese fa della De Santi, professoressa che lo scorso anno ha pubblicato il suo primo libro, Fare l’amore come una escort.

Tutti la ricordiamo nello studio di Maria De Filippi, ma ad oggi, stando alle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, ci appare molto diversa; nonostante questo, non ha perso tutta la sua sensualità, bellezza e classe, che l’hanno sempre contraddistinta.

La De Santi è stata assente da Uomini e Donne per impegni lavorativi, ma le piacerebbe tornare in futuro; qualora Maria la richiamasse, accetterebbe (impegni permettendo) al volo e tutto fa pensare che la De Filippi le abbia fatto la proposta. E, come dichiarato, deporrebbe le armi contro Gemma diventando sua amica, visto che “ora abbiamo qualcosa in comune”.

Tra gli altri ritorni per il trono over di settembre, oltre che ovviamente quello di Gemma, segnaliamo anche quelli di Isabella Ricci, Ida Platano e, per il parterre maschile, Armando Incarnato.