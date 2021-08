Gaia Gozzi è giunta alla ribalta in questi ultimi anni grazie al trionfo ad Amici di Maria De Filippi, ma conoscete l’identità del fidanzato?

Vincitrice di Amici di Maria De Filippi nel 2019, Gaia Gozzi ha ottenuto un grande successo in questi ultimi anni; Genesi è il suo primo album registrato in studio, che pubblica poi anche in formato fisico più tardi sotto il nome di Nuova Genesi e spinto dal singolo Chega.

Nata da padre italiano e mamma brasiliana, Gaia parla fluentemente il portoghese ed ha utilizzato questa abilità anche in campo artistico, con canzoni Pop, Urban e tendenti anche alla musica latina.

La giovane cantante classe ’97 è sicuramente un volto noto della musica italiana, ma conoscete chi è il fidanzato? Ecco l’identità del produttore e musicista.

Gaia Gozzi, chi è il fidanzato

La cantante ex-Amici è impegnata sentimentalmente con Daniele Dezi, in arte Orang3; Daniele forma insieme al suo collega il duo Frenetik&Orange ed è impegnato nella produzione, così come bassista, autore e chitarrista del celebre rapper Coez.

Daniele, più grande di dieci anni rispetto a Gaia, ha già una bambina di 7 anni nata da una precedente relazione; questo non ha però impedito ai due di iniziare una storia d’amore, nata orma da qualche mese e resa pubblica dalla cantante stessa.

Leggi anche –> Una vita, 5 curiosità sulla famosa soap: incredibili retroscena

“Sono molto riservata, ma ho visto che le persone erano molto curiose e ho deciso di uscire allo scoperto“ le parole della cantautrice italo-brasiliana a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin.

Leggi anche –> Ilary Blasi, ve la ricordate la Letterina di Passaparola? Ecco com’era: la trasformazione

Il 2021 è stato un grande anno per Gaia, anche grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo, nonostante la diciannovesima posizione ottenuta col brano Cuore amaro. Lo scorso maggio è uscito il nuovo singolo Boca, in collaborazione con Sean Paul, mentre questa estate è andata per la prima volta in tournée all’estero, dando il via a luglio a FinalmenteinTour.