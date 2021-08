Ambra Angiolini e Francesco Renga, dopo anni la verità sull’addio: perchè si sono lasciati

Vediamo insieme dopo tanto tempo i motivi che hanno portato alla separazione la coppia formata da Francesco e Ambra.

La loro relazione che è durata per molti anni ha fatto sognare il pubblico che li seguiva da casa con tanta attenzione.

Stiamo parlando di Ambra Angiolini e di Francesco Renga, che ad un certo punto della loro relazione hanno messo la parola fine.

Ma come mai è successo tutto questo? Vediamo a distanza di tanti anni la verità che si nasconde dietro.

Come sappiamo insieme hanno avuto due bellissimi figli che ormai sono diventati adolescenti, ovvero Jolanda e Leonardo.

Da molto tempo, Ambra è felicemente legata sentimentalmente con l’ex allenatore della Juve, ovvero Massimiliano Allegri.

Ambra e le ragione della fine con Renga

In una intervista, ha spiegare come mai la relazione con Francesco Renga è giunta al capolinea ci ha pensato direttamente lei, Ambra.

La loro relazione, come ha dichiarato aveva alcune crepe da tempo, ma con il passare degli anni sono diventate ancora più profonde.

In passato le sue parole su l’ex compagno sono state le seguenti:

“Due anni fa il mio cuore ha smesso di battere per una persona gigantesca!”

Forse non era proprio semplice stare con Francesco che probabilmente come tutti gli artisti può essere un po’ complicato.

Ovviamente la coppia si è lasciata ma il loro affetta rimane anche per amore dei propri figli, ed insieme hanno creato una splendida famiglia allargata.

Con il passare degli anni Jolanda assomiglia sempre di più alla bellissima Ambra, e sicuramente a breve inizierà a dare del filo da torcere alla mamma.

Insomma la relazione tra Francesco e la nota ex di Non è la Rai è giunta al capolinea non per tradimenti o simili, ma perchè alla base c’erano già da tempo dei problemi che non sono riusciti a risolvere, come spesso accade in tanti situazioni amorose, anche non famose.