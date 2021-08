Virginia Raggi risponde a tono a chi l’accusa di non essersi ancora vaccinata “io non sono no vax. Mi attengo alla legge e ai consigli medici. Ho ancora gli anticorpi molto alti e al momento mi dicono che il vaccino ancora non è da fare”

La Prima Cittadina di Roma Virginia Raggi non ha ancora fatto il vaccino ed è proprio lei a raccontarlo in un’intervista su ‘In Onda’ programma di Concita De Gregorio e David Parenzo su La 7 “ho ancora gli anticorpi molto alti” spiega la Sindaca e quando le chiedono di chiarire la sua posizione riguardo la vaccinazione, non si sbilancia troppo e afferma “io mi sento di dire: ciascuno si rivolga al proprio medico e faccia ciò che gli consiglia. La vaccinazione non deve diventare un tema elettorale”. Moderate le parole della Raggi, in corsa per la rielezione, che afferma di non voler tirare in ballo un tema delicato come quello del vaccino nel discorso politico, tantomeno usarlo per fare propaganda “Il tema della vaccinazione deve essere un tema medico, i politici non devono mettersi a fare battaglie di principio e farlo diventare un tema elettorale. Se diventa un tema elettorale vuol dire che non ci sono altri temi di cui parlare” ha commentato. In qualsiasi caso è noto che in casi come questo, in cui c’è stato il contagio e la malattia ha fatto il suo corso, secondo l‘Aifa – l’Agenzia italiana del farmaco – la vaccinazione deve avvenire entro 6 mesi e non oltre 12 mesi dalla guarigione. Inoltre in questi specifici casi la somministrazione del vaccino può avvenire in una sola dose e non due data la presenza di anticorpi formatisi naturalmente durante il corso della malattia.

Per il Sindaco, risultata positiva al virus nel novembre del 2020, sarebbero già passati 9 mesi. Ha detto la sua a riguardo anche Zingaretti, presidente della Regione Lazio e suo avversario politico da molto tempo, che schernisce la Raggi definendola “nì vax” su Twitter “fino ad oggi conoscevamo i No Vax. la Sindaca, ancora per un mese, della nostra amata capitale ha inaugurato la figura dei ‘Ni Vax’. Tradotto: non decido su niente come facci da 5 anni. E i romani pagano”.