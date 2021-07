Per Khaby Lame, il TikToker più seguito al mondo, si avvicina il matrimonio. Su Instagram il 21enne lancia un indizio e i fan si divertono a fare ipotesi.

C’è aria di matrimonio tra Khaby Lame e la fidanzata Zaira Nucci, di 18 anni. Sui social sono apparse delle immagini che fanno ben sperare i fan della coppia.

Khaby Lame in poco tempo è arrivato ad essere uno dei TikToker più conosciuti al mondo, suscitando molto interesse intorno alla sua figura e diventando a tutti gli effetti un fenomeno mondiale. Nel giro di pochi mesi infatti Khaby è riuscito a passare da pochi follower, tutti italiani, ad un pubblico internazionale raggiungendo il (rarissimo) traguardo di ben 80 milioni di follower sul social. Nessuno prima di lui aveva raggiunto queste cifre e i numeri sul suo profilo sono in costante crescita.

Per il TikToker di Chivasso si tratta di un periodo d’oro, anche perché ha conosciuto l’amore della sua vita, la diciottenne Zaira Nucci, con la quale da mesi fa coppia fissa. La ragazza è originaria di Sciacca, in provincia di Agrigento ed ha conosciuto Khaby tempo prima che diventasse famoso. L’influencer l’aveva già presentata ai propri fan per la prima volta lo scorso aprile, ma sembra che per la coppia ci siano grosse novità in arrivo.

Khaby Lame: matrimonio con Zaira?

Anche se il 21enne non ne ha mai parlato direttamente, sui suoi social sono apparsi diversi segnali che fanno ben sperare i fan, a partire da una serie di Instagram Stories delle ultime ore che hanno fatto insospettire i più attenti.

Anche se il rapporto tra i due innamorati è relativamente recente, la loro fuga romantica sul Lago Maggiore ha attirato l’attenzione: in particolare in una storia vengono inquadrate le mani dei due intrecciate e sul dito di Zaira appare evidente il nuovo gioiello che porta al dito. Potrebbe essere un regalo di Khaby per il fidanzamento ufficiale? Tutti gli indizi finora disponibili portano a formulare quell’ipotesi, e i fan sono già entusiasti di poter pensare ad un matrimonio imminente.

Ovviamente in caso affermativo le risposte saranno date dai diretti interessati attraverso i loro canali social ma, per ora, le scommesse sono aperte.

Il passo in avanti sulla loro è coinciso con uno scontro social tra Zaira e i suoi followes. La ragazza ha scritto sui propri profili social poche parole sul suo orientamento e sui pronomi che usa, dichiarandosi bisessuale. Alcuni fan di Khaby Lame l’hanno accusatadi avere già un fidanzato ma di professare il suo amore per entrambi i sessi. Zaira ha risposto così

“Per gli ignoranti: bisessuale vuole dire che ti piacciono entrambi i sessi, non che sono lesbica; e no, non vuol dire che mentre sto con un uomo penso ad altre donne, altrimenti le ragazze etero dovrebbero pensare ad altri uomini oltre al loro. Lealtà e fedeltà prescindono dall’orientamento sessuale“.

