Dal primo video nel marzo 2020 su ad oggi Khaby Lame ha raggiunto quasi 70 milioni di follower Khaby Lame su Tik Tok. Ora ha deciso di presentare la sua fidanzata. Ecco chi è Zaira e come si sono conosciuti.

Khaby Lame ha una fidanzata: la web star lo ha ammesso al giornale online “Webboh”, raccontando anche i dettagli su come è nata la storia d’amore con la 18enne Zaira Nucci. Ecco che cosa ha detto.

Lui è il tiktoker più seguito al mondo, lei una 18enne della stessa città, Chivasso. Ad accomunarli c’è una storia di vita simile: entrambi nati altrove – Khaby in Senegal e Zaira ad Agrigento – si sono poi trasferiti nella città in provincia di Torino dove sono cresciuti.

La loro differenza d’età è poca: Khabane, questo il suo vero nome, ha 21 anni e lei ne ha 3 in meno di lui. Ma come e quando è nata la storia d’amore tra i due? Khaby lo ha raccontato alla rivista online “Webboh” che lo ha raggiunto per un’intervista.

“È iniziato tutto per caso, grazie ai social. Ad ottobre 2020 le ho risposto ad una storia su Instagram. Abbiamo parlato per un po’, poi abbiamo smesso di scriverci“, spiega il tiktoker. Ma è stato solo poco tempo dopo quel primo contatto sui social che la storia ha preso il via: “Un giorno ci siamo incrociati per caso a Chivasso. Lei mi ha riconosciuto e mi ha ricontattato. Siamo tornati a parlare, fino a quando non le ho chiesto di uscire. La prima volta è stata bella e semplice allo stesso tempo. Siamo stati al McDonalds“.

Chi è Zaira Nucci

Nata ad Agrigento ma cresciuta a Chivasso, la 18enne suona la chitarre e si descrive come un’artista. Anche Zaira ha un grande seguito sui social. Certo, difficile arrivare ai 20 milioni di follower su Instagram e ai quasi 70 milioni su Tik Tok di Khaby, ma anche lei non se la cava male in materia di seguaci: su Instagram la 18enne infatti conta quasi 54mila followers. Diverso invece è per Tik Tok, ma sembra che la fidanzata di Khaby non sia particolarmente interessata al social cinese.

Khaby è innamoratissimo della sua Zaira. “Mi ha preso subito appena l’ho vista. Lei è differente dalle altre“, ha dichiarato nell’intervista. A colpirlo particolarmente è stato il fatto di aver capito che la ragazza era interessata a lui come persona e non come personaggio famoso di Tik Tok. “È una cosa che mi ha fatto molto piacere. È proprio ciò che speravo. Sono stato fortunato“, ha continuato a raccontare.

I due ragazzi adesso stanno insieme da più di due mesi, e il 16 festeggeranno il loro mesiversario.

