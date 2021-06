Il musicista Roberto Angelini è tornato a “Propaganda Live” ma l’opinione pubblica si è divisa tra chi lo sostiene e chi non lo perdona dopo tutte le polemiche delle ultime settimane.

Il musicista e ristoratore è tornato a farsi vedere in tv a “Propaganda Live” su La7, in occasione dell’ultima puntata della stagione del programma. Solo l’ultimo 20 maggio aveva annunciato di volersi prendere una pausa di riflessione dalla trasmissione a seguito delle polemiche sulla multa da 15mila euro ricevuta per aver assunto in nero una ragazza addetta alle consegne nel ristorante di sua proprietà a Roma. E così la sua ricomparsa sugli schermi non è certo passata inosservata, anzi, ha scatenato un fiume di commenti. L’ultima puntata di Propaganda Live prima della pausa estiva, andata in onda il 4 giugno, ha segnato il suo ritorno ufficiale ed è una delle più chiacchierate anche sui social.

Roberto Angelini, le polemiche

Era il 13 maggio quando Angelini lamentava sui social di essere stato ‘tradito’ da un’amica che aveva denunciato di lavorare per il ristorante di Roberto in nero. Inizialmente il musicista aveva ricevuto sostegno anche da molti vip, ma nel giro di poco tempo si è scatenata un’ondata di indignazione verso il ristoratore. Dopo le polemiche Angelini ha fatto diversi passi indietro: ha pagato la multa e ha ammesso di avere sbagliato. Non solo, il musicista si è voluto prendere una pausa da ‘Propaganda Live’, programma con cui collabora da 8 anni.

“Ha sbagliato, ha sbagliato gravemente. Non siamo noi i giudici di Roberto Angelini, non sono i social i giudici di Roberto Angelini. Abbiamo fatto 8 anni insieme, lui sta su questo palco dalla prima puntata di questo programma. Quando sarà, quando vorrà, il posto è il suo“, aveva detto Diego Bianchi, conduttore del talk show politico su La7.

Oggi il suo ritorno in tv, dopo meno di tre settimane, sta facendo molto parlare. L’opinione pubblica è divisa in due: chi trova scandaloso il suo ritorno sugli schermi così prematuramente e chi invece sostiene che il musicista e ristoratore abbia pagato a sufficienza. In particolare su Twitter si possono leggere diversi commenti alla vicenda che esprimono punti di vista talvolta diametralmente opposti.

Oh la pausa de #angelini è durata quanto le diete mie! #propagandalive — Malpelo (@malpeloR) June 4, 2021

(Al netto del caso #angelini #propagandalive)Anni fa:”Hai fatto un gran cazzata,sparisci per un anno”.Poi 6 mesi.3 mesi.1 mese.15 giorni.1 settimana.E’ la regola inversamente proporzionale dei social:più è alta l’indignazione di giornata(domani sarà un’altra),più breve la memoria — Antonello Piroso (@Apndp) June 5, 2021

Ma quindi l’esilio volontario del datore di lavoro nero nonché insultatore di lavoratori in nero #angelini è già finito?

Che buffoni che siete…#propagandalive — paola (@paola94364981) June 4, 2021

Complimenti per il travestimento al musicista che sostituisce #angelini (che si è preso una pausa di riflessione) a #propagandalive. Uguale uguale. — Monteiro Rossi (@mont_eiro_rossi) June 4, 2021

Me li vedo quelli che criticano #angelini a richiedere la fattura ai vari idraulici, elettricisti, dentisti. Ha fatto una brutta figura, ha pagato la dovuta multa, ora potrà uscire di casa o deve chiedere il permesso? — Gian (@Gian_77_yyz) June 5, 2021

