A poca distanza dalla nascita di Lilibet Diana, i genitori Harry e Meghan hanno annunciato di non volere un altro figlio.

La piccola Lilibet Diana è l’ultima arrivata nella famiglia formata dal principe Harry e la consorte Meghan Markle: la bimba sarà la sorellina minore di Archie, di 2 anni, ma la coppia ha dichiarato di non desiderare un altro figlio, e ha poi spiegato perché. Ecco che cosa hanno detto i duchi del Sussex.

Harry e Kate, “Due figli, massimo”

Massimo due figli: questo è il limite che Harry e Meghan si erano imposti già diversi anni fa. E l’obiettivo lo hanno già raggiunto: Lilibet Diana è nata lo scorso 4 giugno, rendendo il primogenito Archie un orgoglioso “fratellone” maggiore. Lilibet Diana e Archie però resteranno gli unici due figli della coppia, che ha deciso di non mettere al mondo nessun altro bambino.

“Credo, grazie alle persone che ho conosciuto e ai luoghi che sono stato fortunato abbastanza da visitare, di aver sviluppato una forte connessione e un forte amore per la natura“, aveva spiegato Harry a Vogue qualche anno fa. Harry lo ha ripetutamente dichiarato a tabloid e giornali: il desiderio che da sempre lo ha accompagnato è quello di riuscire ad avere almeno un figlio nella vita, o addirittura più di uno. Senza esagerare, però, perché al primo posto c’è sempre l’equilibrio del pianeta che tutti noi abitiamo e il suo rispetto. E come si può rispettare la Terra? Evitando di sovrappopolarla e doverla sfruttare così per le sue risorse. Proprio per questo il limite massimo che i duchi di Sussex si sono “imposti” è di due bambini.

Harry: “Questo pianeta ci è stato dato in prestito”

Lo ha spiegato Harry stesso, apertamente: “Ho sempre pensato che questo pianeta ci sia stato dato in prestito. E, con l’intelligenza che noi tutti abbiamo, o con il grado di evoluzione al quale si suppone noi tutti siamo arrivati, credo dovremmo essere in grado di lasciare qualcosa di meglio alle generazioni future“, raccontava a Vogue nella sua conversazione con Jane Goodall.

Una decisione decisamente lontana da quella del suo fratello maggiore William, duca di Cambridge. Insieme alla moglie Kate Middleton, infatti, William ha già tre figli: Charlotte, 6 anni, George, 7 anni, e l’ultimo arrivato, Louis, di 3 anni. E la coppia sta già progettando di avere altri figli.

