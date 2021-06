Brindisi, donna in auto schiacciata dal tir conto lo spartitraffico: i soccorritori restano senza parole

In provincia di Brindisi si è consumato un tremendo incidente che ha visto un’auto scontrarsi con un Tir avendo la peggio. Ma quello che è successo è un vero miracolo.

Ancora un tremendo incidente sulle strade italiane, questa volta in provincia di Brindisi dove un Tir si è scontrato violentemente contro un’automobile: è successo intorno alle ore 10:00 della mattina del 3 giugno sulla statale 16 che costeggia Bisceglie. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, la vettura in questione – una Lancia Y guidata da una donna di 30 anni – avrebbe iniziato la manovra di sorpasso. In qualche modo però, il Tir l’ha centrata in pieno causando l’incidente, schiacciandola letteralmente contro lo spartitraffico della corsia: non è da escludere l’ipotesi che il conducente del mezzo pesante non abbia visto l’auto a causa della grande mole del veicolo guidato. Immediata la chiamata al 118 anche se probabilmente nessuno dei testimoni si aspettava di trovare qualcuno ancora vivo nelle lamiere dell’auto accartocciate al lato della statale, così malridotte da non poter nemmeno aprire lo sportello.

E invece all’arrivo del personale del 118 si è verificato un vero e proprio miracolo: infatti, i paramedici con l’aiuto dei Vigili del Fuoco sono riusciti ad estrarre dal mezzo distrutto la conducente del veicolo. La donna era ancora viva, con alcune ferite su tutto il corpo comunque giudicate guaribili con una degenza in ospedale: se si visiona il video girato proprio dai testimoni in cui si vedono le condizioni dell’automobile si capisce quanto era improbabile che qualcuno si fosse salvato. Il conducente dell’autotreno non ha riportato ferite: fortunatamente, almeno in questo caso, l’incidente non ha dunque causato vittime e la peggiore conseguenza del sinistro è stato un importante rallentamento in corrispondenza della statale interessata dallo scontro. In ogni caso, gli incidenti sulle strade italiane continuano ad avvenire con preoccupante regolarità.