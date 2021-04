Il Principe Harry dopo il presunto incontro privato con il fratello William e il padre Carlo, potrebbe restare a Londra fino a mercoledì, giorno del 95 compleanno della Regina Elisabetta.

Buone notizie dal castello di Windsor. Dopo aver assistito al primo riavvicinamento tra Harry e William avvenuto fuori dalla chiesa di San Giorgio, al termine del funerale dell’amato nonno Filippo, Harry potrebbe aver deciso di trascorrere altri giorni nel Regno Unito prima di raggiungere la moglie Meghan Markle in California.

L’occasione che avrebbe spinto il secondogenito di Carlo e Diana a rimanere in patria è il compleanno della Regina Elisabetta che mercoledì spegnerà 95 candeline. Un compleanno che forse renderà la sovrana ancora più triste visto che non potrà festeggiarlo con il marito che era al suo fianco da più di 73 anni. Per stare vicino alla nonna in un momento così difficile Harry avrebbe deciso di posticipare la sua partenza e per trascorrere la giornata in compagnia di tutta la famiglia reale.

Un gesto che fa ben sperare nella tanto attesa riappacificazione in particolare con il padre Carlo e il fratello William. Intanto alcune fonti hanno rivelato che il principe Carlo, subito dopo il funerale di Filippo di Edimburgo sia riuscito a parlare con entrambi i figli e il colloquio, durato più di due ore, sia stato sereno Si tratta del primo incontro tra i tre dopo l’intervista bomba rilasciata da Harry e la moglie, nella quale accusavano alcuni membri della Royal Family di razzismo e discriminazione contro il figlioletto Archie. Oltre a questi giorni passati in Uk il principe Harry dovrebbe tornare a Londra a fianco del fratello William per l’inaugurazione a Kensington Palace di nuova statua dedicata alla principessa Diana nell’anno di quello che sarebbe stato il suo 60esimo compleanno.

Questa volta ad accompagnarlo però potrebbe esserci la non troppo amata dagli inglesi Meghan Markle. Una fonte vicina a Palazzo sembra essere certa che il primo passo verso la pace tra i due fratelli si sia già compiuto: “Siamo agli inizi, ma speriamo che questo sia esattamente il primo passo che Filippo avrebbe desiderato” ha concluso.