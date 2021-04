Dopo aver denunciato i vicini per una festa privata che non rispettava le norme anti Covid-19, Alessandro Gassmann ha ricevuto tante critiche, tra cui quella di Barbara Palombelli: ecco che cosa ha detto la conduttrice.

È nel corso della trasmissione di Giletti in diretta su RTL 102.5 che Barbara Palombelli ha parlato dell’argomento più discusso degli ultimi giorni: Alessandro Gassmann ha rivelato sui social di aver denunciato i vicini che stavano facendo una festa senza rispettare le regole in vigore anti contagio. Il suo gesto ha spaccato i social in due: il suo è stato un comportamento giusto oppure Gassmann è un delatore? Ecco che cosa ha detto Barbara Palombelli. Ma che cosa è successo davvero? Per capirlo occorre fare un passo indietro.

Alessandro Gassmann, denunciare o ignorare?

Nella serata di sabato 10 aprile Alessandro Gassmann si trovava nella propria abitazione quando ha iniziato a sentire urla e schiamazzi provenienti da un appartamento del suo stesso condominio. Si trattava di una festa: tanti giovani si erano riuniti in un solo appartamento, non rispettando così le regole per prevenire il contagio da Coronavirus. A questo punto l’attore ha chiesto una mano ai social, affidando la questione gli utenti di Twitter. “Hai due possibilità: chiamare la polizia e rovinarti i rapporti con il vicino, ignorare e sopportare, scendere e suonare…“, scriveva Gassmann sul social. Poco dopo l’attore ha annunciato di aver fatto “il proprio dovere” e di essere soddisfatto.

… sai quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino ,inequivocabilmente il frastuono di un party con decine di ragazzi?… hai due possibilità: chiamare la polizia e rovinarti i rapporti con il vicino, ignorare e sopportare, scendere e suonare… — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) April 10, 2021

Gassmann denuncia: la reazione

Gassmann nei giorni successivi ha fatto sapere di aver ricevuto moltissime minacce, tante da spaventare la moglie. Più moderati i volti noti che hanno commentato la vicenda. Un esempio è Enrico Ruggeri che, con un tweet, ha fatto ironia sull’attitudine da “Germania Est” dell’attore. Nulla di personale, e il cantante lo ha chiarito in un’intervista.

Grande attore e regista…con un po’ di nostalgia per i tempi andati della Germania Est… https://t.co/eGjDWZSKwe — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) April 12, 2021

Anche Rita Dalla Chiesa è intervenuta sul tema da Barbara D’Urso, alla quale ha detto: “La delazione è una delle cose che mi fa più schifo in assoluto. Mi dà veramente fastidio“. Invece che denunciare, secondo la giornalista e conduttrice Gassmann avrebbe invece dovuto percorrere la via del dialogo, suonando ai vicini e parlandone faccia a faccia. Non sopporta invece di fare la spia: “È una cosa che non potrei mai fare“, ha ammesso.

Barbara Palombelli: “Meglio farsi i fatti propri”

Barbara Palombelli ha dichiarato di essere in disaccordo con la decisione presa da Gassmann. “Io ho parecchi vicini fanno anche feste in giardino con i bambini e mi mette una grande allegria“, ha ammesso. Per la Palombelli quindi non ci sarebbe alcun problema, anzi. “Sinceramente non mi sento di giudicare, anche perché da quel che ho letto erano all’aria aperta in un cortile, quindi non credo ci fossero gli estremi per un assembramento pericoloso. Io mi sarei fatta i fatti miei“, ha infine concluso.

Certo è che l’argomento è parecchio delicato e la questione ha spaccato l’Italia in due. Nonostante le molte critiche Gassmann sembra comunque non essersi pentito del suo gesto anche se, adesso, dovrà fare i conti con le ripetute minacce che ogni giorno lo perseguitano sui social.