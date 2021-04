Enrico Papi, la rivelazione inaspettata: Costretto a lasciare la tv per bullismo

Enrico Papi ha rivelato un dettaglio finora inedito della sua vita, spiegando di aver fatto determinate scelte lavorative perché “costretto” dal bullismo di altri. Ecco le sue parole.

Enrico Papi sconvolge tutti con le sue dichiarazioni: in passato è stato vittima di “bullismo televisivo”, a causa del quale è stato costretto a lasciare per un periodo la tv. Il conduttore ne ha parlato in un’intervista per il magazine “Nuovo”: ecco che cosa ha detto.

Enrico Papi, il ritorno in tv

Oggi Enrico Papi appare disteso e contento della propria vita, grazie anche a “Name that tune – Indovina la canzone“, programma da lui condotto che partirà a breve sul canale Sky Tv8. Sullo stesso canale, Papi attualmente conduce “Guess My Age“, quiz televisivo d’intrattenimento nel quale i concorrenti devono individuare l’età di sette sconosciuti basandosi solo su eventi e personaggi contemporanei alla loro infanzia.

Ma non è sempre tutto è filato così liscio per il conduttore, anzi. É stato lui stesso a rivelarlo nelle ultime ore, in un’intervista per il giornale “Nuovo”, nella quale ha messo nero su bianco tutti i momenti difficili della propria vita. Tra questi ha ricordato anche un brutto retroscena della sua carriera che finora era rimasto inedito.

Parla Enrico Papi: “Io, vittima di bullismo”

“Sono stato vittima di bullismo televisivo, per fortuna c’era la mia famiglia…“, ha raccontato il conduttore alle pagine della rivista. “Purtroppo ci sono delle cose che si possono raccontare e altre no, ma sta di fatto che quando una persona dice di volersi allontanare dalla tv per sua scelta, in realtà è “costretta” da altre persone“.

Non può rivelare più di tanto il conduttore divenuto celebre per “Sarabanda” che non è quindi sceso nei dettagli. Senza fare nomi e cognomi, la sua è però stata una vera e propria denuncia: le scelte degli altri hanno negli anni pesato sulla sua carriera, impedendogli di proseguire come lui avrebbe voluto e anzi costringendolo ad uno “stop” forzato.

La forza di Enrico Papi: la sua famiglia

“Siccome per fortuna ho anche una vita privata, quando mi hanno messo nelle condizioni di dovermi allontanare io l’ho fatto con serenità e mi sono dedicato alla famiglia. Poi l‘approdo a Tv8 mi ha permesso di lasciarmi alle spalle quel periodo così difficile“. A salvarlo è stata infatti la sua famiglia che sempre lo ha sostenuto nella sua carriera. Da 23 anni al suo fianco, Papi può contare sulla sua Raffaella Schifino, la moglie con la quale ha avuto due figli, Rebecca, nata nel 2000 e Iacopo, nato invece nel 2008. Insieme alla famiglia Papi ha affrontato anche il triste lutto di nonna Luciana, la madre di Enrico. Morta a inizio di settembre 2020, la signora Luciana aveva 81 anni e soffriva di una brutta malattia da molto tempo che l’ha definitivamente strappata dalle braccia dei propri cari.