Kate Middleton vuole riportare il sereno in casa Windsor. La bella futura regina vorrebbe che il marito riprendesse i rapporti con il fratello minore. Ecco cosa succede in queste ore a Londra.

Kate Middlenton è pronta ad entrare in gioco per far riappacificare il marito William con il fratello più piccolo Harry. I due figli di Diana e Carlo sono sempre stati molto uniti ma dall’arrivo nella vita del principe secondogenito di Meghan Markle le cose sono decisamente cambiate. Prima la rinuncia ai suoi doveri e diritti reali, poi il trasferimento negli Stati Uniti e per ultima l’intervista bomba rilasciata alla giornalista Oprah Winfrey, avrebbero fatto andare su tutte le il futuro Re. A scatenare l’ira di William sarebbero state in particolare le accuse di razzismo alla famiglia e soprattutto le parole spese proprio contro la moglie Kate. Meghan infatti raccontò a Oprah un episodio nel quale Kate Middleton l’avrebbe fatta piangere a seguito di pesanti commenti sulle sue scelte degli abiti delle damigelle. Nonostante il racconto non troppo lusinghiero della cognata sembrerebbe che la Middelton voglia fare tornare la pace in casa Windsor. Proprio Harry dopo il matrimonio del fratello raccontò di provare profondo affetto per la cognata definendola come la sorella che non ha mai avuto.

La futura regina, come ha rivelato a The Guardian una fonte vicina alla famiglia reale, è profondamente addolorata per la situazione. Da sempre ha un rapporto strettissimo con i suoi due fratelli e vorrebbe che anche il marito tornasse a fare affidamento sull’amore e l’amicizia del suo unico fratello. Per molti l’assenza della Markle potrebbe giovare alla situazione. Sono in tantissimi infatti a pensare che sia stata proprio l’attrice americana a mettere Harry contro il fratello. Per ora sembrerebbe che Harry non abbia ancora avuto la possibilità di incontrare William. Appena atterrato a Londra, la scorsa domenica, è stato accompagnato nella residenza di Frogmore Cottage, dove attualmente vive la cugina Eugenie con il marito e il figlio appena nato.

L’ex duce del Sussex sta trascorrendo una breve quarantena prima di sottoporsi ad un nuovo tampone e partecipare al funerale del nonno. Solo il prossimo sabato ai funerali di Filippo forse riusciremo a capire se gli sforzi Kate saranno serviti a riportare la pace ma come riportato una fonte di Palazzo al Telegraph: “Sabato non si tratta di loro. Si tratta di onorare la memoria del nonno e sostenere la nonna” e noi ci auguriamo siamo proprio così.