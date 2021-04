Soleil Sorge ha un nuovo flirt e di mezzo c’è ancora Belen Rodriguez

Soleil Sorge torna alla ribalta con nuove voci di un flirt: la 20enne starebbe frequentando un altro ex di Belen Rodriguez: ecco tutti i dettagli.

I presupposti ci sono tutti: le fotografie sui social dallo stesso resort della Repubblica Dominicana e l’affetto reciproco dichiarato. Sebbene le parole di Soleil confermano solo una forte amicizia, sembra ormai sempre più evidente che tra i due sia scattato l’amore. E sembra proprio che il nuovo flirt di Soleil Sorge sia di nuovo un ex di Belén Rodriguez: ecco tutti i dettagli delle indiscrezioni.

Chi è il nuovo flirt di Soleil Sorge

Il gossip arriva da “Chi”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Secondo la rivista di cronaca rosa, la modella e il suo nuovo flirt si sarebbero entrambi presi una pausa dalla vita di tutti i giorni volando verso un resort da urlo nella Repubblica Dominicana. A confermarlo ci pensano le foto sui social postate da entrambi, tutte taggate a Punta Cana, posta nell’estremità orientale della Repubblica Dominicana: un paradiso in terra.

Ma chi è il misterioso accompagnatore di Soleil che sta facendo impazzire il web nelle ultime ore? Si tratta di Gianmaria Antinolfi, manager con il quale Belen Rodriguez ha avuto una breve storia prima di innamorarsi di Antonino Spinalbese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianmaria Antinolfi (@gianmariaantinolfi)

Seppur Soleil ha dichiarato a Fanpage.it che con Gianmaria ci sarebbe solo un’ottima amicizia, i dettagli più nascosti non sono sfuggiti ai fan e fanno pensare proprio ad una frequentazione lontano dai riflettori tra i due. Anche se l’influencer non tagga precisamente il resort dove sta alloggiando ne ha pubblicato comunque le foto e i fan sono riusciti a stabilire che si tratta proprio dell’hotel di lusso dove il manager invece si è geolocalizzato. Un indizio che ancora di più ha fatto scatenare il web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da sᴏʟᴇɪʟ (@soleil_stasi)

Soleil Sorge e gli ex di Belén

Non è la prima volta che le indiscrezioni riguardanti la ventunenne Soleil coinvolgono uomini con i quali la Rodriguez ha avuto una storia: era già successo qualche mese fa con Andrea Iannone. Con il motociclista Soleil pare abbia avuto una storia, anche se nessuno dei due ha mai confermato e quindi la loro frequentazione è restata solo un gossip.

Sicura invece è stata la relazione della 21enne con Jeremias Rodriguez, fratello minore di Belén. I due si sono frequentati per molto tempo prima di rompere nel gennaio 2020. “Strappiamo il cerotto: sono single, felicemente single“, aveva detto sui social ai propri followers. “Io e Jeremias ci siamo lasciati da un po’. Come in ogni storia ci si prova fino alla fine, ma ci sono purtroppo situazioni malsane, rapporti destinati a finire e così è stato” Sembra proprio che Soleil non riesca quindi a restare lontano dalla famiglia Rodriguez, ma chissà se con Gianmaria Antinolfi la storia potrà prendere il volo.