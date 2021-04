Cliomakeup: sì al makeup, no ai filtri di Instagram: “Canoni irreali”

ClioMakeup si scaglia contro il costante uso dei filtri di bellezza usati nei profili delle colleghe influencer. Ecco cosa ha raccontato.

ClioMakeUp all’anagrafe Clio Zammatteo si scaglia contro i filtri su Instagram. La bella beauty influencer ed esperta di make up ha voluto dire la sua sulla moda delle sue colleghe influencer di girare contenuti social utilizzando filtri di bellezza. Una tendenza ormai universale attraverso la quale le influnecer creano stereotipi di bellezza assolutamente non reali. Sono tantissimi i filtri che cambiano i connotati che la piattaforma social mette a disposizione. Nasi più piccoli, labbra più carnose, occhi scintillanti e pelle perfetta sono solo alcuni degli effetti che è possibile utilizzare durante la registrazione dei video. Per non parlare dei fotoritocchi tramite programmi di post produzione come Photoshop che elimimano ogni difetto fisico. L’uso ormai smisurato di questi strumenti, secondo Clio, potrebbe influire negativamente sulle fasce più giovani e insicure di followers. Analizzando la star del web più famose e influenti soprattutto tra un pubblico giovane come Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Belen Rodriguez si nota come ogni singolo video pubblicato sia filtrato per nascondere i difetti. Le tre influencer e moltissime altre nonostante siano delle bellissime donne utilizzano questi mezzi per apparire ancora più perfette: “A volte la leggerezza con la quale si usano i filtri per migliorarsi il viso e anche in generale la vita mi fa paura … spero che là fuori voi possiate distinguere la realtà dalla finzione” ha specificato Clio.

Oltre all’aspetto fisico, specifica la make up artist, Instagram filtra anche lo stile di vita delle persone, mostrando solo felicità, magrezza e ricchezza. La vita reale però è ben diversa, le persone più fortunate di noi ci sono e ci saranno sempre ma bisogna riuscire a riconoscere la realtà dalla finzione. Compito non facile soprattutto per le più giovani che possono confondere il dorato mondo social per la trasposizione diretta della realtà. “Si dice che non è tutto oro quello che luccica e penso che sia così davvero in molto casi…” ha concluso la Zammatteo.

Nell’ultimo periodo però sono state in tantissime le influencer a mostrarsi senza inganni. Tra queste Aurora Ramazzotti, Matilda De Angelis e oggi per ultima proprio Clio, hanno voluto dare un messaggio a tutte le loro followers apparendo senza filtri. La beauty influencer in una serie di foto caricate sul suo profilo Instagram mostra le differenze tra le sue foto naturali e quelle filtrate per far comprendere a tutti come la realtà sia differente. Un gesto coraggioso in un modo nel quale per rendersi visibili bisogna sempre apparire perfette. I nostri complimenti a Clio!