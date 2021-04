Meghan Markle non presenzierà al funerale del nonno di Harry. Ecco cosa pensa la Regina Elisabetta della sua assenza.

E’ ufficiale Meghan Markle non parteciperà ai funerali di Filippo di Edimburgo. La bella attrice ha salutato il marito, partito per Londra la scorsa domenica, rimanendo a Los Angeles in compagnia del figlioletto Archie. Le condizioni di salute della ex duchessa non le permettono di viaggiare: secondo medici affrontare un viaggio così impegnativo incinta di sette mesi è decisamente sconsigliato. Nonostante i parerei medici sono in molti a essere convinti che l’assenza dell’attrice nasconda motivi ben diversi da quelli dichiarati. La faida tra lei e la famiglia del marito ormai sembra irreversibile soprattutto a seguito dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. La bella attrice 38enne ha accusato la famiglia reale inglese di razzismo, gelosie e di aver discriminato il piccolo Archie. Parole pesanti che hanno fatto balzare sulla sedia le più alte cariche della monarchia inglese. Secondo alcuni tabloid inoltre le dichiarazioni della coppia avrebbero gravato anche sulle condizioni di salute di Filippo, mancato a 99 anni lo scorso sabato. Per molti quindi l’assenza della duchessa non avrebbe a che fare con la sua gravidanza ma dalle incomprensioni con la famiglia.

C’è chi invece è convinto che la ex duchessa sia molto addolorata per non poter dare l’ultimo saluto a Filippo. Secondo il magazine americano Daily Mail la moglie di Harry avrebbe voluto partecipare perché con il Principe aveva:“un rapporto speciale. Lei lo adorava” racconta una fonte vicina alla Markle. Sempre secondo il magazine il fatto che Meghan non sia partita per Londra “non cambierà i suoi rapporti con la regina Elisabetta“. L’ ex attrice avrebbe riferito che la regina comprende e condivide il motivo della sua assenza, “deve pensare alla sua salute e a quella della bimba che porta in grembo” avrebbe detto sua Maestà.

Insomma nonostante le malelingue Meghan fa sapere che se non fosse stata impossibilitata dalla gravidanza sarebbe stata a fianco di suo marito in questo triste evento. E voi cosa ne pensate? Starà dicendo la verità?