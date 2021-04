Alessandro Gassmann, dopo le sue dichiarazioni sui social a proposito delle norme anti Covid-19, ha ricevuto minacce e insulti, e ora ammette: “Mia moglie è spaventata“. Ecco che cosa è successo.

Alessandro Gassmann vittima di minacce e insulti. È successo nelle ultime ore, dopo che l’attore si è espresso sui social su una delicata questione a proposito delle disposizioni anti-contagio da Coronavirus. La situazione in poco tempo è degenerata e adesso Gassmann teme anche per la propria moglie: ecco che cosa sta succedendo.

È tutto successo in brevissimo tempo, prima la scelta di Alessandro Gassmann di segnalare alla Polizia i giovani vicini di casa per un party che esulava dalle regole anti-contagio. Poi i social che si sono scatenati contro di lui, arrivando anche a minacciare ed insultare non solo l’attore ma anche altri membri della sua famiglia. E così adesso l’attore si sfoga nuovamente su Twitter, rivelando la preoccupazione, in particolare della moglie Sabrina Knaflitz, che è molto spaventata.

Alessandro Gassmann: la denuncia su Twitter

Dopo l’iniziale indecisione Alessandro Gassmann alla fine ha deciso di segnalare alla Polizia il party ‘proibito’ che alcuni ragazzi, suoi vicini di casa, stavano tenendo senza rispettare le norme anti Covid.

“Sai quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino, inequivocabilmente il frastuono di un party con decine di ragazzi? Hai due possibilità: chiamare la polizia e rovinarti i rapporti con il vicino, ignorare e sopportare, scendere e suonare…“, scriveva Gassmann sui social, in un tweet che è poi stato cancellato.

Non è stato facile scegliere cosa fare per l’attore, che ha comunque reso i propri followers partecipi del momento esprimendo tutti i propri dubbi. “Fatto il mio dovere. Fiero“, ha infine scritto Gassmann, figlio del celebre Vittorio, lasciando intendere l’epilogo della vicenda.

Il suo gesto però non è andato giù a molti utenti del social che da subito hanno iniziato a criticare l’atteggiamento dell’attore. In breve tempo così Gassmann si è trovato ad avere a che fare – oltre agli insulti – con vere e proprie minacce, rivolte anche ad altri membri della sua famiglia.

Dire quello che si pensa, e chiedere il rispetto delle regole ,dopo quasi un anno e mezzo di pandemia, viene da una parte consistente, vissuto con reazioni di violenza , con insulti personali e minacce. Grazie a chi ,anche se in disaccordo, ha voglia di confrontarsi. — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) April 12, 2021

“Mi dispiace per le polemiche, e anche per gli insulti e le minacce che ho ricevuto. Quasi un anno e mezzo di pandemia ha esacerbato gli animi portando ad una rabbia diffusa. Mi dispiace soprattutto per mia moglie che è spaventata e ringrazio chi invece mi sta mandando bellissimi messaggi“, ha commentato poi Alessandro Gassmann. Ma questo non è bastato a placare le minacce che comunque continua a ricevere quotidianamente e che stanno preoccupando tutta la famiglia.

