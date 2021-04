Alessio Lo Passo volta pagina a fianco della modella e influencer Federica Pacela . Dopo il carcere l’ex tronista di Uomini e Donne pensa al lavoro e alla famiglia. Ecco la sua nuova vita.

Alessio Lo Passo ha ritrovato l’amore. L’ex tronista ricomincia a vivere dopo il suo difficile percorso in carcere. La vicenda è iniziata diverso tempo fa quando Alessio è stato accusato di estorsione ai danni di un chirurgo estetico. Il tribunale lo ha giudicato colpevole e a seguito della condanna di tre anni ha dovuto scontare 5 mesi di carcere. Secondo l’accusa il modello avrebbe minacciato il medico che lo aveva operato di rinoplastica perché l’intervento non era riuscito a seguito della sua negligenza. Un periodo molto difficile dal quale però è riuscito ad uscire più forte che prima. Da allora sono trascorsi più di 4 anni e Alessio ha ripreso in mano la sua vita. La sua carriera nella moda e in televisione continua ed è richiestissimo come modello, inoltre da qualche tempo ha aperto un negozio di abbigliamento da uomo. Ma non è finita qui oltre al lavoro Lo Passo ha ritrovato anche mese l’amore. La fortunata ragazza che ha conquistato il cuore dell’ex tronista è Federica Pacela, di professione modella e influencer. L’amore è sbocciato mentre entrambi partecipavano al reality Affinity, in onda su Canale Italia condotto dal famoso chirurgo estetico dei vip Giacomo Urtis e dall’attrice transgender Manila Gorio.

Federica, procace influencer, mostra spesso su Instagram i momenti passati a fianco del fidanzato: “Tu come nessuno mai” scrive sotto una foto scattata al mare. La reazione del compagno non si fa attendere e poco sotto Alessio lo Passo commenta con un “anche tu”.

Insomma sembra proprio che pagata la sua pena Alessio abbia voltato pagina e abbia ripreso in mano la sua vita più forte che prima E noi gli facciamo i nostri migliori auguri per una lunga e spendida vita insieme.Se son rose…