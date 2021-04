Lilli Gruber dopo aver rimproverato aspramente Maria Elena Boschi per aver baciato il fidanzato abbassandosi la mascherina è stata beccata nella medesima situazione. Ecco come si è giustificata.

Lilli Gruber beccata a spasso per Roma senza mascherina. La giornalista è stata fotografata in compagnia del marito mentre appena scesi dalla bicicletta si scambiano un bacio abbassando le mascherine. La coppia ha poi svolto degli allenamenti all’interno di villa Borghese a Roma sempre senza indossare la mascherina. Un comportamento che poteva passare inosservato se non fosse che la Gruber poco tempo prima aveva duramente attaccato Maria Elena Boschi per lo stesso identico motivo. L’ex parlamentare era stata sorpresa a spasso per la capitale mentre baciava abbassandosi la mascherina il fidanzato Giulio Berruti. La Gruber in diretta su La7 aveva attaccato la Boschi rimproverandola duramente per il comportamento fuori legge e soprattutto sconsiderato e di cattivo esempio.

La Boschi aveva provato a spiegare di aver abbassato la mascherina giusto il tempo di un bacio e di una foto ma la giornalista non aveva voluto sentire ragioni attaccandola in modo molto severo. Poche settimane dopo però Lilli è stata sorpresa nella stessa medesima situazione. La giornalista si è giustificata chiarendo che il suo caso è molto diverso da quello della Boschi. Lei e il marito, infatti si trovavano nel parco a svolgere attività sportiva mantenendo le distanze di sicurezza da altre persone. Inoltre svolgere sport senza mascherina in luoghi isolati è permesso dalla legge: “Ma io do l’esempio, rispetto tutte le regole e non ho infranto nessuna regola chiaro?” ha dichiarato.

La Boschi interpellata sulla faccenda, con l’espressione divertita, non ha voluto commentare l’accaduto chiarendo che a differenza della Gruber lei non darà opinioni sul comportamento incriminato.

Insomma una gran bella figuraccia per Lilli Gruber che prima giudica senza pietà il comportamento della ex parlamentare e viene sorpresa in atteggiamenti molti simili. E voi cosa ne pensate: predica bene e razzola male?