Tragedia a Trebaseleghe presso Padova dove una studentessa di appena 19 anni è ricorsa al suicidio dopo aver manifestato già nei giorni precedenti uno stato di malessere.

Ha scelto il suicidio la studentessa 19enne di Trebaseleghe in provincia di Padova che mercoledì mattina si è tolta la vita gettandosi sotto uno dei treni che transitava nella stazione del piccolo comune. La ragazza la cui identità non è nota per ragioni di privacy ha compiuto il gesto irreparabile attorno alle ore 11:00 quando ha preso l’automobile da sola e si è recata nei pressi della stazione, non è chiaro se già con l’intenzione di togliersi la vita. Quello che è sicuro è che purtroppo arrivata alla stazione del comune di Padova, la ragazza ha deciso di andare fino in fondo e ha compiuto il suicidio gettandosi sui binari.

Il conducente del treno che arrivava in quel momento in stazione non ha potuto fare nulla per evitare la giovane che è stata travolta in pieno dal convoglio ferroviario, perdendo la vita all’istante. Immediato l’intervento della Polfer che ha sospeso la circolazione dei treni per oltre un’ora per recuperare la salma della giovane: il servizio ferroviario è stato rimpiazzato da alcune navette che hanno traferito i pendolari presso la stazione successiva. Le indagini sul drammatico avvertimento sono ora in corso, per capire se il suicidio della studentessa di Padova sia legato ad un disturbo depressivo magari acuito dalle restrizioni che condizionano la vita degli italiani come già accaduto in altri casi o se la ragazza stesse affrontando un periodo particolarmente scuro per ragioni personali. Secondo gli agenti della Polfer, la ragazza avrebbe esternato il suo malessere tramite un bigliettino lasciato nella sua automobile prima di compiere il terribile gesto: “Sono in preda al malessere, sento un peso nel cuore“, scriveva in un passaggio la 19enne.