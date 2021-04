Isola dei Famosi 2021, il naufrago lascia improvvisamente il gioco

È stata del tutto inaspettata la partenza di Beppe Braida dall’Isola dei Famosi, avvenuta in tutta fretta dopo aver ricevuto una grave notizia dall’Italia. Ecco che cosa è successo.

Beppe Braida ha deciso di abbandonare l'”Isola dei Famosi”, sulla quale si trovava da quasi un mese, a seguito di una grave comunicazione ricevuta che lo ha costretto al ritorno immediato in Italia. Ecco che cosa è successo.

La notizia è arrivata improvvisamente ed ha sconvolto non solo il diretto interessato Beppe Braida ma anche tutti gli altri naufraghi che si trovavano con il comico in quel momento che, come lui, si sono preoccupati molto.

Il motivo del suo ritiro dal noto reality show è un’emergenza familiare, come spiegato da un comunicato ufficiale Mediaset pubblicato sui social.

Beppe Braida: le sue parole dopo la triste notizia

“Hanno ricoverato mio padre, devo lasciare. Ha preso il Covid-19 e non so come sta, anche mia madre forse è positiva. Mi dispiace ma non posso restare con questa situazione. Volevo dirvelo. non me la sento di stare qua“, ha detto il naufrago ai suoi compagni di avventura poco prima di abbandonare il gioco. Visibilmente provato, il comico è scoppiato in lacrime subito dopo aver appreso la triste notizia.

Ulteriore chiarezza è stata fatta durante la striscia quotidiana del reality show condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale 5. È stato infatti dopo le parole di Braida mandate in onda che ulteriori dettagli sono stati forniti: anche la mamma del comico è purtroppo risultata positiva al Covid-19. Sono poi state rese note le condizioni di salute di papà Nando che, come comunicato, si trova attualmente ricoverato in ospedale.

Un duro colpo per Braida che, davanti all’elevata aggressività del virus su persone fragili ed anziane come i suoi genitori, non ha potuto che scegliere di abbandonare il programma per tornare al più presto in Italia.

Ignazio Moser pronto a partire per l’isola

Sembra che però, dopo la dipartita di Braida, ci sarà un nuovo naufrago a raggiungere la comitiva di vip: Ignazio Moser. Nelle prossime ore infatti il fidanzato di Cecilia Rodriguez partirà alla volta di questa nuova avventura, salpando per l’Honduras per la gioia di tutti i numerosi fan. Da parte sua non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale, ma le voci sull’argomento si stanno facendo sempre più insistenti.

Cosa succederà nei prossimi giorni sull’isola più spiata d’Italia? Non resta che rimanere collegati per scoprirlo!