Sarah Nile è mamma, ma niente è andato come previsto

Sarah Nile annuncia la nascita del suo primogenito sui social: l’ex corteggiatrice è ora mamma ma, come lei stessa, svela niente è andato come avrebbero previsto i suoi piani, nemmeno il parto. Ecco le sue parole.

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” Sarah Nile è finalmente diventata mamma, al termine di un percorso difficile che ha raccontato lei stessa sui social a tutti i suoi followers. Ecco le sue parole, pubblicate insieme ad un tenero scatto che la ritrae insieme al figlio appena nato che ha commosso i fan.

Le parole di Sarah Nile su Instagram

“Volevo ringraziare la vita che mi ha dato il privilegio di ricevere il dono più grande…“, scrive Sarah Nile nel post pubblicato su Instagram per annunciare ai suoi seguaci la nascita del piccolo Noah, venuto al mondo nella giornata di venerdì 9 aprile.

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ed ex concorrente del GF10 dopo il suo passato travagliato (con tanto di baci saffici a favore delle telecamere del reality di Canale 5) ha trovato l’amore nell’imprenditore Pierluigi Montuoro.

I due neogenitori si sono sposati nel 2017 e da allora hanno provato in tutti i modi ad avere un figlio, ma invano. La coppia ha così deciso di rivolgersi alla scienza e alla medicina e così finalmente è arrivato Noah ad illuminare le loro giornate.

I problemi in gravidanza

“Volevo ringraziare mio marito, le mie famiglie e i miei amici per avermi amata e sostenuta in qualsiasi caso, volevo ringraziare tutte le cliniche e i medici dal primo all’ultimo che mi hanno seguita e indirizzata in questo percorso così lungo e tortuoso“, continua nel post.

Sarah non ne ha mai fatto mistero e, anzi, ha condiviso con i suoi followers giorno per giorno l’ansia e le preoccupazioni che la gravidanza le procuravano. Non sono stati infatti nove mesi semplici: l’influencer ha ammesso di aver avuto molti problemi durante la dolce attesa. Dopo tutto il primo trimestre passato interamente a letto con la nausea, nei primi cinque mesi di gravidanza Sarah ha perso parecchi chili, tanto da essere costretta a lasciare il lavoro prima del previsto per dedicarsi al totale riposo, scongiurando eventuali rischi per il nascituro.

Leggi anche -> Uomini e donne, ex tronista ‘smascherata’: Aveva un altro durante il trono

Leggi anche -> Uomini e Donne, dopo la separazione ci riprovano: è di nuovo amore

“Nulla è andato come immaginavo e speravo, dal concepimento al parto di stamattina, ma non importa minimamente perché l’essenziale adesso ce l’ho tra le mie braccia. Ho perso tante battaglie ma ho vinto la mia guerra! Donne, mogli, mariti, fidanzati, non smettete mai di lottare e di crederci!“, conclude infine la 35enne, mostrando sui social il neo nascituro. Immediati sono stati i commenti entusiasti dei fan, che hanno riempito la sezione ‘commenti’ di tantissimo amore.