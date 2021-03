Una famosa coppia nata negli studi di Uomini e Donne ha deciso di dare una seconda possibilità alla relazione dopo l’annuncio della rottura lo scorso gennaio. Ecco di chi si tratta.

Il corteggiatore Sonny Di Meo era riuscito a conquistare il cuore dell’ex tronista Sara Shaimi dopo un lungo e travagliato percorso negli studi di Uomini e donne. Usciti insieme dal programma hanno iniziato una appassionata storia d’amore lontano dalle telecamere. Inizialmente le cose andavano bene e l’amore sembrava procedere a gonfie velo poi a gennaio l’annuncio a sorpresa della loro separazione. A dare la notizia per primo era stato Sonny che tramite il suo profilo Instagram aveva avvertito i fan che tra lui e la della tronista era tutto finito: “ Io e Sara non stiamo più insieme. È giusto che lo sappiate, dopo un lungo periodo di incomprensioni ci siamo accorti di avere una visione di vita completamente differente” aveva spiegato il ragazzo. Una separazione dovuta alle tante incomprensioni e soprattutto alle personalità troppo diverse dei due innamorati.

Anche Sara aveva deciso di sfogarsi sui social rispondendo ai followers che la accusavano di apparire troppo serena nonostante avesse appena rotto con Di Meo. L’ex tronista ha raccontato di stare passando un periodo molto difficile. Nonostante avesse deciso di non mostrare il suo lato fragile e preferire invece mostrarsi sempre allegra e solare, la rottura con il fidanzato la stava causando grandi sofferenze. Un dolore che sembra che nei mesi non sia passato per entrambi e dopo un periodo di separazione hanno deciso di dare una seconda chance alla loro storia d’amore. Per comunicare ai followers la grande notizia Sara ha deciso di pubblicare una foto sui social dove compare abbracciata a Di Meo con la didascalia: “Dannatamente diversi …. ma impossibili da separare”.

Insomma pare proprio che sulla coppia nata negli studio di Uomini e Donne sia tornato il sereno. In queste ore sono stati tantissimi i fan della coppia che hanno voluto fare i migliori auguri e Sara e Sonny dedicandogli messaggi di gioia e affetto.