Il pubblico dell’isola dei Famosi ha deciso che ad abbandonare il gioco è Vera Gemma. In nomination Awed e Miryea Stabile. Tutti i dettagli della 5 quinta puntata del reality.

Nuovi colpi scena all’Isola dei Famosi. Dopo una lotta all’ultimo voto ha dovuto abbandonare l’isola dell’Honduras Vera Gemma. L’x domatrice di leoni ha avuto la peggio contro il compagno di avventura Gilles Rocca. Prima di abbandonare la Palapas però la bionda concorrente ha dovuto scegliere un rivale al quale dare il bacio di giuda, in pratica la sua ultima nomination, decidendo per Francesca Lodo. La settimana di Vera è stata caratterizzata da diverse critiche. In molti la accusavano di non partecipare alle attività del gruppo, preferendo passare le giornate a prendere il sole e pretendendo di essere servita dagli altri. Altri invece non hanno gradito l’isolamento e il rapporto speciale con Awed. L’influencer infatti in pieno conflitto con Gilles Rocca, uno dei leader del gruppo, si è completamente isolato rimanendo in buoni rapporti solo con Vera. Il comportamento della figlia di Giuliano Gemma non è piaciuto anche a casa e la bionda 50enne ha dovuto abbandonare l’Isola. Una volta approdata sulla segretissima Parasait Island però ha deciso di rimanere e a fianco di Fariba, Brando Giorgi e Ubaldo Lanzo. Intanto i naufraghi rimasti in gioco si sono sfidati nella prima prova leader: una prova di forza nella quale hanno dovuto tenere un sacco con una solo braccio per il maggior tempo possibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

I vincitori sono stati Angela Mellilo e Awed che si sono poi risfidati nella prova del fuoco. Ad aver la meglio è stata Angela Melillo nominata Leader del gruppo per questa settimana. Questa settimana dovrà tornare in gioco anche Paul Gascoigne in ospedale per alcuni controlli medici dopo un infortunio alla spalla.

L’ex calciatore è apparso in diretta dalla clinica e ha rassicurato i fan e la famiglia sulle sue condizioni di salute. In nomination questa settimana sono andati Awed e Miryea Stabile scelta dalla leader Angela Melillo