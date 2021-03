Paola Caruso presenta in tv per la prima volta il nuovo compagno Dario Socci. La modella e il pugile 33enne si sono conosciuti su Instagram. Ecco tutti i dettagli della loro relazione.

Paola Caruso presenta per la prima volta il nuovo fidanzato. Per l’importante occasione la ex bonas ha scelto il salotto pomeridiano di Barbara D’urso. Il fortunato ragazzo che ha fatto breccia nel cuore della bionda showgirl è Dario Socci, pugile di origine campana soprannominato The Italian Trouble. La coppia si è conosciuta su Instagram. Il 33enne dopo aver visto le foto di Paola ha deciso di mandargli un messaggio in privato ma lei non ha mai risposto. Qualche mese dopo però durante una sponsorizzazione della bionda per un’azienda di proprietà di un amico di Socci si sono incontrati per la prima volta dal vivo. E da quel momento il pugile ha corteggiato la Caruso facendola capitolare in pochissimo tempo. Dopo una breve frequentazione è scattato il primo bacio e ora sembrano essere inseparabili. Paola racconta a Barbara D’Urso di essere stata traumatizzata dagli uomini e prima di Dario non usciva con nessuno da due lunghi anni.

La dolcezza e la timidezza del nuovo compagno le hanno fatto ritrovare la fiducia nell’amore e nelle relazioni. Per ora la bella bionda ha deciso di non presentare ancora il figlio Michelino al nuovo fidanzato, prima vuole essere sicura che la relazione sia solida e duratura. Socci racconta di essere pienamente d’accorso con Paola e di provare ancora più stima per la compagna grazie alla decisione presa. E’ importante che Paola tuteli il suo bambino e lui attenderà tutto il tempo necessario nonostante non veda l’ora di conoscerlo e di giocare con lui. Il pugile ha nonostante la timidezza ha voluto scrivere una lettera per la Caruso dichiarandole tutti i suoi sentimenti: “Sei una donna meravigliosa e speciale nonostante le difficoltà di crescere u figlio da sola” scrive: “Tra di noi sei tu la vera campionessa”. La Caruso ha poi voluto chiarire una volta per tutte in che rapporto è rimasta con la madre naturale. Proprio grazie a Barbara D’Urso infatti aveva scoperto l’identità di sua madre decidendo di conoscerla negli studi del programma Mediaset.

Dopo un periodo di frequentazione e qualche scontro Paola ha deciso che nonostante il rapporto non stesse procedendo nei migliori dei modi vuole lasciare alla madre la possibilità di essere nella sua vita, senza però dimenticare di ringraziare anche la madre che l’ha cresciuta.