Live non è la D’Urso chiude i battenti e l’agente di Bonolis esulta -FOTO

Barbara D’Urso riceve critiche da parte di un noto manager che dopo la chiusura del suo Live Non è la D’Urso esulta sui social

Sembra che la chiusura del Live Non è la D’Urso abbia reso felici molti personaggi dello spettacolo Tra questi a festeggiare ci ha pensato anche Lucio Presta, marito di Paola Perego e Manager di molti personaggi Vip. Il programma serale di Canale 5 ieri sera è andato in onda con l’ultima puntata e Barbara D’Urso ha invitato tutti a seguire Pomeriggio 5 e Domenica Live che si allungherà… Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo in queste ore.

Live Non è la D’urso chiude i battenti

Domenica 28 marzo si è chiusa una nuova stagione di Live Non è la d’Urso e la conduttrice Barbara ha salutato tutti i suoi fan annunciando che il programma tornerà in autunno. Una chiusura anticipata, dettata forse dagli ascolti che purtroppo non sono decollati come gli anni passati.

La D’Urso nelle scorse settimane ha dovuto faticare in termini di share ma comunque si è detta sempre soddisfatta, ringraziando il proprio pubblico. Infatti, a fine serata, prima di concludere ecco cosa ha detto:

“Noi ci vediamo in prima serata, sempre su Canale 5, nuovamente in autunno. Ci vediamo domenica prossima, in diretta, da subito dopo pranzo, anzi, secondo me, starete ancora pranzando, per quattro-cinque ore di diretta. E ci vediamo anche domani per Pomeriggio Cinque. Come vedete, ci sono e ci sarò sempre! Col cuore!”.

La stoccata di Lucio Presta alla conduttrice Mediaset

A quanto pare la chiusura del suo programma ha reso “felici” numerosi personaggi dello spettacolo. Tra questi lo storico Manager dei Vip Lucio Presta, che non ha esitato a lanciare una frecciatina a Barbara D’Urso e i suoi programmi.

“Con la chiusura di L.N.È.L.D. Si scrive una pagina nuova in Mediaset, inizia così la bonifica da quel hard trash (sotto testata giornalistica) che ha contaminato la rete. Ora bisogna finire il lavoro con D.L e P.5. Ed aprire una stagione di rinnovamento. Video News ci pensi bene”.

Con la chiusura di L.N.È.L.D. Si scrive una pagina nuova in Mediaset, inizia così la bonifica da quel hard trash ( sotto testata giornalistica)che ha contaminato la rete. Ora bisogna finire il lavoro con D.L e P.5. Ed aprire una stagione di rinnovamento. Video News ci pensi bene — ellepi_one (@PrestaLucio) March 29, 2021



Una frecciatina diretta e davvero sconvolgente che nel giro di poche ore è diventata virale sul web. Il marito di Paola Perego, nonchè anche manager di Paolo Bonolis, ha lasciato tutti senza parole insinuando addirittura che i programmi dell D’Urso abbiano inquinato la rete ed è ora di fare pulizia. Insomma, parole forti che potrebbero avere conseguenza anche pesanti se la D’Urso deciderà di denunciarlo…