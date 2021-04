In almeno una città italiana, la polizia farà particolare attenzione agli ordini d’asporto per Pasqua. I controlli dovrebbero evitare gli assembramenti.

A Pasqua potrebbe risultare un problema anche ordinare una quantità eccessiva di cibo da asporto, almeno stando alle dichiarazioni del capo della Polizia Locale di Arezzo, Aldo Poponcini: “Siamo in gradi di produrre lo sforzo massimo. I miei agenti andranno a controllare le quantità dei prodotti da asporto: se c’è cibo per quindici o venti persone, è chiaro che sia destinato a un pranzo o a una cena di familiari e amici con gente radunata ben al di là del consentito”, dice il poliziotto riferendosi al rischio di assembramenti per le feste di Pasqua. La Polizia Locale di Arezzo è infatti sul chi vive proprio in occasione delle festività pasquali e promette controlli più severi per evitare ciò che a detta di Poponcini è già successo durante le feste natalizie: “Per Natale abbiamo purtroppo avuto situazioni limite e non voglio che a Pasqua succeda la stessa cosa“, afferma il capo degli agenti.

A Pasqua dunque ogni ordine ricevuto tramite consegne o asporto potrà essere sottoposto a controlli della Polizia, almeno in provincia di Arezzo. Gli agenti intendono accertarsi che eventuali ordini molto corposi non siano destinati a decine di persone riunite nella stessa casa. Ma i ristoranti non saranno gli unici ad essere sottoposti a controlli più severi e stringenti. Anche nelle aree verdi gli agenti della polizia saranno in agguato, pronti a procedere con le sanzioni: “Più posti di blocco, sulle strade cittadine e quelle che portano ad Arezzo, attenzione stringente verso le giustificazioni, controlli mirati sui parchi, e agenti davanti ai ristoranti: insomma, vogliamo apparecchiare una Pasqua sicura“, prosegue Poponcini promettendo che i suoi agenti saranno anche pronti a rinunciare alle ferie pasquali pur di garantire il rispetto delle norme anti Covid. Arezzo non sarà l’unico comune dove i controlli saranno intensificati: come ha promesso il Ministro degli Interni Luciana Lamorgese infatti, anche questa Pasqua sarà blindata e all’insegna di severe limitazioni.