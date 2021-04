Il rientro a scuola deve avvenire in sicurezza, dice il Governo. Anche i bambini tra i 6 ed i 12 anni dovranno tenere la mascherina durante le lezioni.

Anche i bambini sotto i 12 anni dovranno indossare la mascherina a scuola, tutto il tempo. A decretarlo è stato il Consiglio di Stato che si è pronunciato negativamente in merito alle proteste presentate da numerosi genitori, preoccupati per l’effetto che l’obbligo potrebbe avere sui figli seduti al banco per ore con il dispositivo sul volto. “Nel contrasto tra valutazioni scientifiche, tutte certamente meritevoli di attenzione, l’obbligo contestato non si caratterizza per la manifesta irragionevolezza, che sola consentirebbe a questo Giudice un intervento inibitorio”, spiega l’ente. In parole povere, nessun provvedimento in merito può sostituirsi all’obbligo imposto dal Governo che si assume la responsabilità della decisione di riaprire le scuole in sicurezza pur avendo inizialmente lasciato intendere che a causa della situazione epidemiologica sfavorevole nel paese si sarebbe potuto ricorrere alla Dad per tutto il resto dell’anno scolastico, come aveva affermato il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in un suo discorso in merito.

Gli studi del Cts – riporta il Consiglio di Stato – avrebbero evidenziato che i bambini dai sei anni in su non manifestano problemi di salute nel tenere la mascherina sul viso per ore a scuola, nonostante ci sia almeno un precedente in cui un giudice ha ritenuto ammissibile il ricorso dei genitori di un bambino obbligato ad indossare lo strumento di protezione. Nel prendere la decisione, il Consiglio dice di essersi basato anche sull’esperienza delle varianti: “Abbiamo tenuto conto delle sempre maggiori evidenze di contagi di minori anche molto giovani”, si legge nel provvedimento stilato assieme al Cts. Nessun ricorso sarà dunque ammesso: i genitori dovranno far si che i loro figli indossino la mascherina per tutto il tempo trascorso all’interno dell’edificio scolastico e non saranno ammesse proteste.