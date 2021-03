Maria Teresa Ruta, dopo il GF Vip pronta per Temptation Island

L’ex gieffina Maria Teresa Ruta ha confessato di voler partecipare a Temptation Island, ma qualcosa glielo impedisce. Ecco le sue parole.

In una recente intervista Maria Teresa Ruta ha confessato il suo sogno nel cassetto: prendere parte ad un noto reality, Temptation Island. Qualcosa però impedirebbe la sua partecipazione: ecco che cosa ha raccontato a “RadioBlablaNetwork”.

Aver partecipato a due reality non è bastato a Maria Teresa Ruta. Dopo aver vinto l’edizione del 2018 di “Pechino Express” ed essere arrivata vicina alla finale del “Grande Fratello Vip 5“, la 60enne è inarrestabile e pensa già al prossimo programma a cui partecipare.

Del resto, la Ruta è abituata a stare dietro al piccolo schermo: la sua carriera l’ha iniziata come soubrette in diversi varietà televisivi, per poi passare al giornalismo sportivo (per tanti anni ha affiancato nella conduzione Sandro Ciotti a “La Domenica Sportiva”) ed approdare alla conduzione di programmi d’intrattenimento come “Giochi senza Frontiere” o “Uno Mattina Estate”.

Maria Teresa Ruta e i reality

È stato nel 2018 però che Maria Teresa Ruta ha conquistato il cuore dei fan, mostrandosi per quella che è per la prima volta in un reality. In coppia con Patrizia Rossetti con il nome evocativo “Le signore della TV“, la Ruta aveva trionfato a “Pechino Express“, la caccia al tesoro televisiva di Rai 2, che quell’anno si era svolta in Africa, percorrendola da nord a sud.

Allo stesso modo l’ex di Amedeo Goria si è mostrata in tutte le sue sfaccettature al “Grande Fratello Vip”, il noto reality show di Canale 5, riuscendo a restare in gara fino a circa due settimane prima della finale. L’esperienza che la Ruta aveva iniziato a settembre dello scorso anno è continuata per lei fino a metà febbraio, quando è stata eliminata al televoto e ha dovuto abbandonare la Casa di Cinecittà. Un’esperienza talmente forte e positiva per la 60enne che si è detta subito pronta a rimettersi in gioco partecipando ad un altro famoso reality delle reti Mediaset.

Maria Teresa Ruta: pronta per Temptation Island

È stato in occasione dell’intervista rilasciata per “RadioBlablaNetwork” che Maria Teresa lo ha svelato: le piacerebbe partecipare a Temptation Island. Qualcosa però impedisce alla donna la sua partecipazione. La Ruta ha fatto sapere che sarebbe molto felice di far parte della prossima edizione: “Mi piacerebbe molto, ma Roberto non verrebbe mai con me, quindi dovrei trovarmi un altro fidanzato“, ha commentato.

Di Roberto Zappulla spesso l’ex gieffina aveva parlato durante la sua reclusione nella Casa, rivelando di provare anche un po’ di senso di colpa per averlo lasciato solo per così tanto tempo. Il loro è un amore forte e duraturo che ha superato finora qualsiasi ostacolo e metterlo alla prova con “Temptation Island” potrebbe essere per loro una sfida interessante ma, come spiega la Ruta, il suo compagno è molto schivo nei confronti delle telecamere e mai accetterebbe di partecipare ad un reality.