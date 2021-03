Uova di Pasqua Chiara Ferragni: quali sono le sorprese all’interno

Chiara Ferragni continua la sua opera di beneficenza firmando l’uovo di Pasqua Dolci Preziosi : svelato cosa c’è all’interno

Chiara Ferragni che è diventata mamma per la seconda volta da circa una settimana continua la sua campagna con la vendita delle uova di Pasqua targate a suo nome. Come ha già spiegato lei stessa, l’influencer italiana devolverà il ricavo tutto in beneficenza. Ma la curiosità dei consumatori e di coloro che sono intenti all’acquisto ricade sulla sorpresa all’interno e ovviamente il costo dell’ uovo.

A chi sono destinati i compensi delle uova?

L’uovo di Pasqua Dolci Preziosi di Chiara Ferragni possiamo confermare sta andando a ruba in tutti i negozi. Ormai qualsiasi cosa che pensa sia lei che suo marito Fedez è già un successo. All’interno dell’uovo i consumatori troveranno una sorpresa e i proventi saranno destinati all’associazione “i Bambini delle Fate” , che si occupa di famiglie con figli affetti da autismo e altre disabilità.

L’uovo ufficiale della Ferragni ha un incarto rosa, porta il nome della celebre imprenditrice milanese e il famoso marchio della sua maison: l’occhio azzurro con le lunghe ciglia nere. Si tratta di un edizione limitata e lo si può trovare in diverse grandezze. Il mini ovetto da 38 grammi, il medio da 150 grammi e quello grande da 280 grammi.

La sopresa dell’uovo di Pasqua di Chiara Ferragni

Ma la domanda che tutti si stanno chiedendo è qual’è la sorpresa che si trova all’interno dell’uovo. Chiara Ferragni, che ha collaborato con Dolci Preziosi, ha spiegato che nel proprio interno è possibile trovare tutti oggetti ispirati al suo brand come ad esempio: sticker adesivi con una versione cartoon di Chiara Ferragni, tatuaggi temporanei trasferibili con il logo dell’occhio, un pettinino sagomato a forma di occhio della Ferragni.

Insomma, tutti oggettini che di sicuro renderanno felici i bambini e anche le mamme nel giorno di Pasqua. Ricordiamo che si tratta di cioccolato finissimo al latte, gustoso al palato e molto digeribile. Per quest’anno, dunque, c’è la possibilità acquistando un uovo targato Chiara Ferragni oltre che mangiare dell’ottima cioccolata, di aiutare un’associazione molto importante che opera in tutta Italia e aiuta numerose famiglie.