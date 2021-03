Cecilia Rodriguez festeggia il compleanno a casa di Belen. Ecco tutte le sorprese per celebrare il grande giorno dell’argentina.

Cecilia Rodriguez festeggia il suo 31esimo compleanno. La bella sorella minore di Belen ha compiuto gli anni in lockdown per la seconda volta. Niente party e grandi festeggiamenti ma solo una cena con i parenti più stretti. Nonostante i divieti però non sono mancate tante sorprese per rendere questa giornata indimenticabile. Il primo a voler celebrare questo giorno speciale è stato Ignazio Moser che attraverso un post Instagram ha dichiarato tutto il suo amore per la fidanzata: “Auguri alla donna che è entrata nella mia vita come un uragano ma che da quando è arrivata splende sempre il sole” ha scritto. Una dolce dedica alla quale non è mancata la risposta di Cecilia: “Ti amo Nachito”. La coppia sembra più innamorata che mai. Dopo una breve separazione avvenuta la scorsa estate Moser e Cecilia hanno ripreso la loro storia d’amore più uniti che mai. Nelle scorse settimane ospiti da Silvia Toffanin hanno raccontato di voler presto allargare la famiglia. Il 2021 potrebbe quindi portare un nuovo componente alla affollatissima famiglia Rodriguez. Ora però è tempo di festeggiamenti e per l’occasione Belen ha organizzato una cena speciale per la sorella. Chef d’eccezione è stata Claudia Galanti.

La modella ha preparato una lussuosissima cena a base di spaghetti al caviale e fiumi di champagne. Non è mancata una coloratissima torta a tema arcobaleno. Insomma nonostante il periodo storico non dei migliori Cecilia ha festeggiato alla grande in compagnia delle persone che ama di più.

Non è mancata neanche la dedica social della sorella maggiore che ha voltuo ricordare quanto Cecilia sia importante nella sua vita: “Feliz cumpleanos piccola mia! Sono fiera della donna che sei diventata! Sei speciale, leale, onesta. Ed è meraviglioso averti nella mia vita! Ti amo” ha scritto.