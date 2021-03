Morgan, l’ex Jessica Mazzoli lo attacca sui social per la festa del papà

Jessica Mazzoli si sfoga sui social pubblicando le parole della figlia Lara, avuta con Morgan, che accusano il cantante di non essere un buon padre. Ecco che cosa ha detto.

Jessica Mazzoli si è scagliata contro l’ex compagno Morgan proprio nel giorno della festa del papà. Il motivo? La sua negligenza nei confronti della figlia Lara, a nome della quale Jessica ha scritto una lettera di non-ringraziamento da fare arrivare a Morgan tramite i social. Ecco che cosa ha scritto nel post.

Jessica Mazzoli: la lettera per Morgan da parte di Lara

“Grazie per non esserci stato quando sono nata“, inizia così il lungo post pubblicato da Jessica Mazzoli che a cascata elenca uno ad uno i momenti speciali e le tappe raggiunte dalla piccola Lara senza la presenza di papà Marco Castoldi, in arte Morgan.

Il cantante e Jessica, 29enne ex concorrente di “X-Factor!, hanno avuto una bimba nata nel 2012, dopo essersi conosciuti proprio negli studi del famoso talent ed avere iniziato una storia di breve durata.

La lunga lettera sui social di Jessica, arrivata non a caso proprio in occasione della festa del papà, vuole quindi denunciare un padre assente, che negli anni si è perso molti – se non tutti – momenti importanti nella vita della figlia.

Il post contiene parole molto pesanti che fanno intuire come possono essere stati questi otto anni per la piccola Lara e che oggi hanno fatto uscire allo scoperto tutto il dolore e il risentimento.

Dopo aver elencato tutta una serie di motivi per cui Lara non è grata al padre, la letterina si conclude con: “Grazie perché nonostante questo esisto, vivo, mi muovo e sono felice“.

La reazione dei followers e la risposta di Jessica

Nel leggere le parole contenute nel post in molti hanno deciso di intervenire riempiendo la sezione ‘commenti’ sotto alla lettera pubblicata sulla pagina personale Instagram di Jessica.

I commenti che contengono critiche negative si assomigliano molto l’un l’altro: tutti arrivano allo stesso punto, e cioè accusano la 29enne di influenzare eccessivamente i pensieri della figlia e porla così contro il proprio padre.

“Mi rivolgo a tutte le persone che stanno commentando il mio post dicendo che quelli sono i miei pensieri e che io non devo interferire assolutamente con i pensieri di mia figlia“, ha risposto a poche ore dalla pubblicazione del post la madre di Lara, visto anche il grande scalpore mediatico che sta creando.

La sua risposta ai commenti negativi è stata molto chiara ed ironica, a partire da una proposta: “Venite a trovarci a casa nostra che vi presento Lara, ve la faccio conoscere, ovviamente con la mascherina ragazzi, così vedete cosa ha da dire lei“, ha così invitato provocatoriamente gli haters, continuando: “o pensate che solo perché ha 8 anni Lara si possa continuare a prendere in giro? Che non capisca che il padre non c’è che non lo vede? Io non posso inventarmi la sua presenza, cosa faccio, un cartonato con la faccia del padre e me lo metto qua in camera?“. La 29enne ha terminato così il suo sfogo sui social. Come avrà reagito Morgan?