Dopo il litigio Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia potrebbero aver deciso di mettere le cose a posto. Ecco cosa ha raccontato il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela.

Dopo diversi anni dal famoso litigio i rapporti tra Elisabetta e Maddalena non sono ancora tornati alla normalità. Le due ex veline erano inseparabili e per anni hanno vissuto una splendida amicizia. Poi è successo qualcosa e le loro vite hanno preso strade differenti. Per mesi il gossip si è occupato dei motivi che hanno portato al litigio e in molti hanno supposto che a dividere le due emiche fossero state alcune incomprensioni dovute alla palestra che avevano aperto insieme a Los Angeles. Nessuna delle due ha mai voluto svelare pubblicamente cosa sia successo decidendo però di confermare il loro allontanamento. Oggi a 3 anni dal fattaccio secondo il sito Dagospia ci sarebbe stato un riavvicinamento “Si sono chiarite, si stanno riavvicinando, si sono scritte”, ha dichiarato il giornalista Giuseppe Candela. Frasi che hanno fatto sperare che Maddi ed Eli potessero finalmente mettere una pietra sopra al passato e riprendere la loro lunga amicizia nata quasi vent’anni fa sul bancone di Striscia la Notizia. Secondo alcuni amici delle showgirl però purtroppo nulla di quanto è stato riportato sui giornali sarebbe vero.

Nonostante Elisabetta Canalis sia tornata a Milano e abbia ripreso la sua vita di sempre ( almeno per un pò) la riconciliazione con l’ex amica Maddalena Corvaglia non sarebbe avvenuta. Le dirette interessate non hanno ancora una volta voluto esporsi e il loro presunto riavvicinamento rimane un mistero. L’ex fidanzata di George Clooney ha deciso di parlare del suo rapporto con la Corvaglia solo una volta più di un anno fà. Intervistata dal settimanale Grazia, ha raccontato di aver bisogno di molto tempo per metabolizzare il dolore: “Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù“. Insomma sembra proprio che debba ancora passare del tempo prima che la mora e la bionda riescano a dimenticare i dissidi passati.